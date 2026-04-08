최고기, 유깻잎 / 사진 = TV조선 X의 사생활 5회 예고

최고기 / 사진 = TV조선 X의 사생활 5회 예고

크리에이터 유깻잎의 전남편 최고기가 5년간 만난 여자친구를 방송에서 최초 공개했다.7일 방송된 TV조선 예능 'X의 사생활' 예고편에는 6년 전 이혼한 최고기와 유깻잎의 투샷이 담겼다. 이날 최고기는 5년째 연애 중인 여자친구와 데이트를 즐기는 모습을 공개해 모두를 놀라게 했다.공개된 영상에서 최고기는 여자친구와 다정하게 팔짱을 끼고 거리를 걸었다. 그는 "굉장히 중요한 분을 만나러 왔다"고 말해 현장에서는 상견례를 하는 것 아니냐는 추측이 제기됐다. 이에 유깻잎은 "제가 이걸 봐도 되는 거냐"며 당황한 모습을 보여 시청자들의 궁금증을 자아냈다.유깻잎과 이혼 후 혼자 딸을 키우고 있는 최고기는 "아이를 양육하는 것 자체가 힘든 것 같다"고 고충을 털어놨다. 이어 유깻잎은 "잘 키우고 있구나"라며 미묘한 표정으로 최고기와 딸의 일상이 담긴 영상을 시청했다.앞서 두 사람은 'X의 사생활' 공개에 앞서 지난달 3일에 게재된 유튜브 티저 영상에서 감정의 골이 더욱 깊어진 모습을 보여 누리꾼들의 비판을 산 바 있다. 당시 온라인 상에서는 "유튜브도 같이 출연하는 거 보면 충분히 잘 지내는 것 같은데 섭외 온다고 왜 이런 것까지 하나", "도대체 (출연하면) 얼마 주길래" 등 부정적인 댓글이 이어졌다.한편 최고기와 유깻잎은 2016년 결혼해 득녀했지만 결혼 4년 만에 파경을 맞았다. 두 사람은 2020년 TV조선 '우리 이혼했어요'에 출연해 눈길을 끌었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr