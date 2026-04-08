안정환 / 사진 = 안정환 19 유튜브 채널

축구선수 출신 방송인 안정환이 피자집 창업을 선언한 가운데 넷플릭스 예능 '흑백요리사' 출신 셰프에게 솔직한 신메뉴 심사를 받았다.7일 유튜브 채널 '안정환19'에는 '안정환이 개발한 피자? 신뢰의 요리 주머니를 가진 댄스 요정 정호영 셰프'의 맛 평가'라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 안정환은 업체 대표와 함께 신메뉴 '안정환 피자'의 출시 전 개량에 나섰다.이날 안정환은 김남일, 정호영 셰프를 가게로 초대해 이를 맛보고 냉정히 평가해달라고 부탁했다. 김남일은 정호영을 향해 "진짜 냉정하게 평가해야 한다"고 강조했으나 정호영은 "맛있다"며 긍정적인 반응을 보였다.안정환은 "냉정하게 맛 없으면 없다고 해도 된다"고 재차 당부하는 모습을 보였다. 이에 정호영은 "처음에 순하게 가다가 뒤에 강한 맛이 나오니까 좋은 것 같다"면서도 "옥수수가 많이 흐르긴 한다"고 피드백을 남겼다. 김남일 역시 "옥수수가 조금 많이 들어간 것 같다"고 평가했다.정호영과 김남일은 "마지막에 고구마가 들어가 있는 것도 좋다. 소스가 들어간 게 약간 더 풍미가 있는 것 같다" 등 전반적으로 호평했지만 "확실히 옥수수 부분은 먹기 불편해서 보완이 필요한 것 같다"며 "삼각 커팅보다는 사각 커팅이 좋다. 삼각으로 자른 건 드는 순간 '이걸 다 어떻게 먹지' 싶은데 사각 커팅은 먹다보면 사이즈 부담이 없으니 자꾸 손이 갈 것 같다"고 조언했다.앞서 안정환은 지난달 자신의 유튜브 채널을 통해 피자집 창업에 나선다고 밝혔다. 이후 부정적인 여론이 거세지며 '사업병' 논란에 휩싸이기도 했다.한편 논란이 불거지자 '안정환 19' 제작진 측은 "많은 분들의 걱정과는 달리 '레코드 피자'는 '안정환 19'와 함께 좋은 곳에 기부하기 위해 본인들이 준비 중인 직영점을 공동 운영해 수익금 일부를 어려운 곳에 후원하고자 진행하는 창업 콘텐츠"라고 설명했다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr