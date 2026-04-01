배우 류수영이 그린푸드메이커가 운영중인 한포유의 가을 신규 광고 모델로 발탁됐다고 1일 밝혔다.
한포유 측은 이번 모델 발탁의 배경으로 간편하면서도 맛을 살린 요리 콘텐츠로 폭넓은 소비자층의 공감을 얻어온 류수영이 한포유가 지향하는 ‘간편하지만 건강한 라이프스타일’ 메시지를 효과적을 전달한 적임자는 점이 작용했다고 전했다. 류수영은 대중에게 ‘어남선생’으로 불리며 일상 속 실용적인 레시피를 통해 신뢰를 쌓아왔다.
이번 캠페인은 특히 ‘더진한’ 브랜드와의 결합을 통해 시너지를 극대화하는데 초점을 맞췄다. 특히 스틱형 건강식품과 고농도 농축액 제품군을 중심으로 바쁜 현대인의 건강 관리 솔루션을 제안할 예정이다. 이번 캠페인을 주도하는 제품으로는 한포유 올리브오일, 한포유 뱅쇼, 한포유 레몬즙, 한포유 아르기닌 등의 제품과 더진한 오미자베리, 더진한 레몬 등의 농축 음료 제품으로 라인업이 구성되어 있다.
한포유 관계자는 “평소 높은 대중적인 신뢰를 쌓아온 류수영은 브랜드가 추구하는 맛있고 건강하고 간편한 라이프스타일 이미지를 자연스럽게 전달할 수 있는 최적의 모델”이라고 설명하며 “향후 온-오프라인을 아우르는 다양한 캠페인을 통해 소비자 점점을 확대해 나갈 것”이라고 전했다.
한편, 한포유는 프리미엄 원료 기반의 제품 경쟁력을 바탕으로 한 건강 음료 시장에서의 입지를 넓혀가고 있다. 류수영과의 콜라보 외에도 향후 다양한 활동을 통해 검증된 제품력과 차별화된 콘텐츠로 소비자와의 소통을 강화해 나갈 계획이다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
한포유 측은 이번 모델 발탁의 배경으로 간편하면서도 맛을 살린 요리 콘텐츠로 폭넓은 소비자층의 공감을 얻어온 류수영이 한포유가 지향하는 ‘간편하지만 건강한 라이프스타일’ 메시지를 효과적을 전달한 적임자는 점이 작용했다고 전했다. 류수영은 대중에게 ‘어남선생’으로 불리며 일상 속 실용적인 레시피를 통해 신뢰를 쌓아왔다.
이번 캠페인은 특히 ‘더진한’ 브랜드와의 결합을 통해 시너지를 극대화하는데 초점을 맞췄다. 특히 스틱형 건강식품과 고농도 농축액 제품군을 중심으로 바쁜 현대인의 건강 관리 솔루션을 제안할 예정이다. 이번 캠페인을 주도하는 제품으로는 한포유 올리브오일, 한포유 뱅쇼, 한포유 레몬즙, 한포유 아르기닌 등의 제품과 더진한 오미자베리, 더진한 레몬 등의 농축 음료 제품으로 라인업이 구성되어 있다.
한포유 관계자는 “평소 높은 대중적인 신뢰를 쌓아온 류수영은 브랜드가 추구하는 맛있고 건강하고 간편한 라이프스타일 이미지를 자연스럽게 전달할 수 있는 최적의 모델”이라고 설명하며 “향후 온-오프라인을 아우르는 다양한 캠페인을 통해 소비자 점점을 확대해 나갈 것”이라고 전했다.
한편, 한포유는 프리미엄 원료 기반의 제품 경쟁력을 바탕으로 한 건강 음료 시장에서의 입지를 넓혀가고 있다. 류수영과의 콜라보 외에도 향후 다양한 활동을 통해 검증된 제품력과 차별화된 콘텐츠로 소비자와의 소통을 강화해 나갈 계획이다.
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