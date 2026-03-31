신동엽, 결국 사과했다…선넘는 무례한 발언에 "너무 미안해, 실례 저질러" ('짠한형')

신동엽이 사유리에게 대신 사과했던 일화가 공개됐다.
지난 30일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 '예측불가 매력 사유리X김경욱. 그리고 사유리의 남자들 등장?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 사유리는 평소 화를 내지 않는 신동엽이 화를 내는 걸 본 적이 있다며 "항상 웃고 있으시지 않냐. 그런데 옛날에 같이 녹화하기 전에 한번 봤다"고 회상했다. 사유리는 "어떤 여자 연예인이 저한테 나쁜 말을 많이 했다. 저는 그냥 가만히 있었는데 오빠가 갑자기 화를 냈다. 그 여자분이 나한테 하는 행동이 안 예쁘다 생각해서 오빠가 혼내준 것"이라고 밝혔다.
이후 사유리는 일주일 뒤 다른 촬영장에서 신동엽을 다시 만났다고. 그는 "대기실에서 인사했더니 '그때 그 여자 게스트가 너한테 너무 실례되는 행동을 하니까 못 참았다. 대신 사과하겠다' 하더라. 이 사람은 정말 큰 사람이구나 싶었다"고 고마워했다.
이에 신동엽은 "기억난다. '안녕하세요' 녹화 때였다. 같은 한국사람으로서 너무 창피하고 미안했다"며 "누구라고 확 얘기하고 싶다. 너무 실례를 했다"고 말했다. 사유리는 신동엽에 대해 "본인을 위해서는 화내지 않고 참는 거 같다. 근데 약한 사람을 괴롭히는 걸 보면 못 참는 거 같다. 그런 게 너무 멋있다"고 치켜세웠다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
지난 30일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 '예측불가 매력 사유리X김경욱. 그리고 사유리의 남자들 등장?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.
이날 사유리는 평소 화를 내지 않는 신동엽이 화를 내는 걸 본 적이 있다며 "항상 웃고 있으시지 않냐. 그런데 옛날에 같이 녹화하기 전에 한번 봤다"고 회상했다. 사유리는 "어떤 여자 연예인이 저한테 나쁜 말을 많이 했다. 저는 그냥 가만히 있었는데 오빠가 갑자기 화를 냈다. 그 여자분이 나한테 하는 행동이 안 예쁘다 생각해서 오빠가 혼내준 것"이라고 밝혔다.
이후 사유리는 일주일 뒤 다른 촬영장에서 신동엽을 다시 만났다고. 그는 "대기실에서 인사했더니 '그때 그 여자 게스트가 너한테 너무 실례되는 행동을 하니까 못 참았다. 대신 사과하겠다' 하더라. 이 사람은 정말 큰 사람이구나 싶었다"고 고마워했다.
이에 신동엽은 "기억난다. '안녕하세요' 녹화 때였다. 같은 한국사람으로서 너무 창피하고 미안했다"며 "누구라고 확 얘기하고 싶다. 너무 실례를 했다"고 말했다. 사유리는 신동엽에 대해 "본인을 위해서는 화내지 않고 참는 거 같다. 근데 약한 사람을 괴롭히는 걸 보면 못 참는 거 같다. 그런 게 너무 멋있다"고 치켜세웠다.
태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr
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