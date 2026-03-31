신동엽, 결국 사과했다…선넘는 무례한 발언에 "너무 미안해, 실례 저질러" ('짠한형')

방송인 신동엽이 포즈를 취하고 있다./사진=텐아시아DB

신동엽이 사유리에게 대신 사과했던 일화가 공개됐다.지난 30일 유튜브 채널 '짠한형 신동엽'에서는 '예측불가 매력 사유리X김경욱. 그리고 사유리의 남자들 등장?!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 사유리는 평소 화를 내지 않는 신동엽이 화를 내는 걸 본 적이 있다며 "항상 웃고 있으시지 않냐. 그런데 옛날에 같이 녹화하기 전에 한번 봤다"고 회상했다.사유리는 "어떤 여자 연예인이 저한테 나쁜 말을 많이 했다. 저는 그냥 가만히 있었는데 오빠가 갑자기 화를 냈다. 그 여자분이 나한테 하는 행동이 안 예쁘다 생각해서 오빠가 혼내준 것"이라고 밝혔다.이후 사유리는 일주일 뒤 다른 촬영장에서 신동엽을 다시 만났다고. 그는 "대기실에서 인사했더니 '그때 그 여자 게스트가 너한테 너무 실례되는 행동을 하니까 못 참았다. 대신 사과하겠다' 하더라. 이 사람은 정말 큰 사람이구나 싶었다"고 고마워했다.이에 신동엽은 "기억난다. '안녕하세요' 녹화 때였다. 같은 한국사람으로서 너무 창피하고 미안했다"며 "누구라고 확 얘기하고 싶다. 너무 실례를 했다"고 말했다. 사유리는 신동엽에 대해 "본인을 위해서는 화내지 않고 참는 거 같다. 근데 약한 사람을 괴롭히는 걸 보면 못 참는 거 같다. 그런 게 너무 멋있다"고 치켜세웠다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr