사진=SBS '런닝맨'

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'런닝맨' 송지효가 10살 연하 아이돌과 핑크빛 썸을 드러냈다.29일 방송된 SBS 예능 프로그램 '런닝맨'은 '먹고 싶을 텐데' 레이스로 가수 성시경, 이창섭과 함께했다.이날 성시경은 "지예은이 멜로망스 김민석을 좋아한다고 해서 통화 시켜줬다. 술자리에서 눈물이 그렁그렁하면서 진짜 좋아한다고 했다"고 폭로했다.짝사랑 사실을 인정한 지예은은 "전화 후 진짜 행복했다. 멜로망스 노래 진짜 좋아했다"고 이야기했다. 그러면서 "성시경 선배님은 여자들의 완전 이상형이다. 누구나 전 연령층 완전 좋아한다"고 극찬했다.멤버들이 "시경이랑 사귀라면 사귀냐?"고 묻자, 지예은은 바로 "사귄다"고 답했다. 지예은의 대답에 김종국은 "쟤 까탈스러운 애"라며 반응에 놀라워했다.성시경은 "그러면 잠깐 사귀자"고 고백하며 직접 말아주는 러브라인을 선사했다. 유재석이 식사를 멈춘 지예은을 놀리자, 하하는 "얘가 처음으로 안 까여서 너무 놀란 거"라며 웃었다.유재석이 지예은에게 "성시경 진행 음악 프로그램 나가야겠다"고 제안하자, 성시경은 "사귀는 거면 프로그램 나올 필요 없다. 프로그램 끝나고 만나면 된다"며 애정을 드러냈다.성시경의 적극적인 럽라 형성에, 유재석은 "전에 연애 프로 할 때는 작가들이 이런 거 시켜도 안 하더니. '달콤한 멘트 하나 부탁해요'라고 하면, '저 그런 거 안 한다'고 거절했었다"고 회상했다. 이에 성시경은 "시키면 잘 못 한다. 마음에서 우러나서 하는 거"라고 설명했다.이창섭은 "지예은 예쁘다"고 인정하면서도 3살 연하인 지예은을 아기 취급했다. 그가 연상연하 커플에 긍정적인 모습을 보이자, 10살 연상인 송지효가 "너 나랑 사귈래?"라고 돌직구 고백을 날렸고, 이창섭은 "네"라고 답하며 커플이 성사됐다.이창섭은 나이 차에 대해 "10살 연상도 지효 누나라서 괜찮다"며 미소를 보여 눈길을 끌었다.성시경-지예은이 화기애애하게 러브라인을 이어가는 가운데, 버스에서 송지효 옆자리에 앉은 이창섭은 손잡이 잡고 경계하는 자세를 취해 폭소를 유발했다.이창섭은 "어딘가 기댈 곳이 필요하다"고 솔직하게 털어놨고, 유재석은 "이창섭 오늘이 큰 위기"라며 함박웃음을 지었다. 송지효와 이창섭은 게임을 위한 팀 나누기에서 결국 다른 팀으로 배정되며 강제 이별했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr