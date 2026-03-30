‘나솔’ 28기 상철, “임신한 ♥정숙 일 시켜…내 능력 부족해 맞벌이”

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이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 ‘나는술로’ / '정상쀼'

‘나는 솔로’ 28기 상철이 결혼 후 근황과 함께 맞벌이를 이어가게 된 이유를 솔직하게 털어놨다.최근 유튜브 채널 ‘나는술로’에는 28기 상철이 게스트로 출연한 영상이 공개됐다. 이날 그는 결혼 이후의 일상과 변화된 삶을 담담하게 전했다.현재 충청북도 청주에 거주 중인 상철은 “정숙과 함께 청주에서 지내고 있다. 정숙은 서울과 오가며 재택근무하고 있다”고 밝히며 신혼 생활을 언급했다.이어 맞벌이 상황에 대한 질문이 나오자, 상철은 웃으며 “제가 능력이 부족해서 일을 계속하고 있다”고 답하며 현실적인 고민을 전했다.상철은 현재 국립대학교 병원에서 행정직으로 근무 중이라며 “기획, 총무, 원무, 홍보, 감사 등 다양한 업무가 있는데 저는 원무 쪽에서 일하고 있다”고 설명했다. 바쁜 업무 속에서도 방송 이후 달라진 일상도 함께 전했다.그는 “하루에 최소 한두 번은 인사를 받는다”며 “환자분들이 입원복을 입고 와서 팬이라고 하시고, 치료를 받으며 ‘나는 솔로’를 보며 버텼다고 말씀해 주신다”고 말했다. 이어 “퇴근 후에는 A4 용지로 편지를 받기도 하고, 버스에서 내릴 때도 인사를 받는다”고 덧붙이며 인기를 실감한다고 전했다.한편 상철은 ‘나는 솔로’ 28기 돌싱 특집에 출연해 정숙과 인연을 맺었고, 방송 이후 혼전임신 사실을 공개해 큰 화제를 모았다. 두 사람은 지난해 12월 결혼식을 올렸으며, 현재 출산을 앞두고 있다. 정숙은 최근 회계사 업무 시즌을 마치고 휴직에 들어간 상태로 알려졌으며, 출산 예정일은 오는 4월 28일이다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr