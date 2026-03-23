사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

사진=TV조선 '조선의 사랑꾼'

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'조선의 사랑꾼' 홍석천의 생일 파티에 가짜 사위가 등장했다.23일 방송된 TV조선 '조선의 사랑꾼'에서는 방송인 홍석천이 55번째 생일 파티에서 딸 홍주은 양의 결혼 소식을 발표했다.이날 홍석천은 "200여명 모이는 청첩장 모임을 개최하려고 한다"고 밝혔다. 매년 해왔던 생일 파티에서 뜻깊게 딸 결혼 소식을 전하려는 것.그동안 홍석천 결혼식에는 김재중, 김희철, 이상봉, 노민우, 이민우, 김도훈, 정건주, 이진우 등 가수부터 배우, 패션 디자이너 등 다양한 직업군의 스타들이 모여 화제가 된 바 있다.홍석천은 "작년에 한 번 안 했더니 왜 안 하냐고 하더라"면서 올해는 딸 결혼까지 더해 남다른 생일 파티를 기획했다. 딸 홍주은은 "김재중 씨 오냐. 내가 제일 좋아했다. 초등학교 때 전화 연결하고 잠도 못 잤다"며 팬심을 드러냈다.이에 홍석천은 "우리 (박)보검이, 스케줄만 되면 이병헌도 올 수 있다"고 밝혔다. 매니저와 지원군들은 "배우 이진욱, 아이들 미연, 지드래곤, 장원영" 등을 초대하라고 요구해 웃음을 안겼다.평소와 달리 큰 규모의 생일 파티를 기획한 홍석천은 "딸 위해 다 준비한 거다. 다른 때는 이렇게 크게 안 하잖아. 딸 시집간다고 해서 이렇게 준비했다"고 전했다.다양한 인물들이 생일 파티 자리에 참석한 가운데 홍석천은 사람들을 직접 소개해 주며 "오늘은 내가 주인공이 아니다. 서로 만나서 득이 될 수 있는 사람들이 많다. 교류하면서 캐스팅이 될 수도 있고"라며 선한 영향력을 드러냈다.홍석천은 딸 결혼 발표에 '진짜 사위 찾기 게임'을 진행해 한층 더 관심도를 높였다. 그는 "딸이 남자 갈아치우기 선수다. 결혼할 남자 데리고 왔다"면서 진짜 사위와 가짜 사위를 무대 위로 올렸다.모델급 꽃미남들과 서게 된 사위 임승우는 "이게 아버지 생일잔치인지, 제 조롱 잔치인지 모르겠다"면서 아찔한 긴장감을 드러냈고, 사위 발표 후 "아버님 노후를 책임지겠다"고 포부를 밝혔다. 홍석천은 기특한 사위를 꼭 안아주며 뽀뽀해 폭소를 유발했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr