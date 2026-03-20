FNC엔터 8년 만에 매출 1,024억 회복

비핵심 사업 정리, 음악·드라마 집중

피원하모니·엔플라잉 성장 기여

FNC엔터테인먼트가 2025년 연결 기준 매출 1024억원을 기록하며 2017년 이후 8년 만에 연 매출 1000억원대를 회복했다/사진 = FNC엔터테인먼트

FNC엔터테인먼트가 2025년 연결 기준 매출 1024억원을 기록하며 2017년 이후 8년 만에 연 매출 1000억원대를 회복했다고 20일 발표했다. 외식·특수인쇄 등 비핵심 사업을 정리하고 음악·드라마 제작·배우 매니지먼트 등 핵심 사업 중심으로 구조를 개편한 결과다.FNC는 외식, 특수인쇄 등 비핵심 사업을 단계적으로 정리하고 본업 중심의 사업 구조 재편을 추진해왔다. 최근에는 자산 재배치와 사업 효율화를 통해 음악·드라마 제작·배우 매니지먼트 등 핵심 영역에 집중하고 있으며, 이러한 체질 개선이 실적에 영향을 미치고 있다는 분석이다.FT아일랜드와 씨엔블루 등 고연차 아티스트가 안정적인 매출 기반을 유지하는 가운데, 피원하모니와 엔플라잉의 성장세가 더해지며 음악 사업의 수익이 확대됐다. 여기에 앰퍼샌드원과 에이엠피 등 저연차 아티스트에 대한 투자가 향후 성과로 이어질 경우, 추가적인 성장 여력도 기대된다.김유식 FNC 대표는 "음악 사업은 앨범 판매와 공연 확대에 따른 규모의 경제 효과로 수익성이 빠르게 개선되고 있다"며 "변동비 절감 효과까지 더해지면서 향후 수익성은 더욱 개선될 것"이라고 밝혔다.이어 "음악 사업의 성장과 함께 지상파와 글로벌 OTT를 겨냥한 드라마 제작 확대도 가시화되고 있다"며 "핵심 사업의 외형 성장과 수익성 개선을 동시에 이어가겠다"고 말했다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr