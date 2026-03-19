아이콘 5월 16~17일 장충체육관 콘서트

군복무 완료 4명 완전체 2년만 재회

히트곡 총망라 무대로 팬들과 소통

그룹 아이콘(iKON)이 오는 5월 16일과 17일 서울 장충체육관에서 'iKON FOUREVER TOUR'를 개최한다고 143엔터테인먼트가 19일 발표했다/사진 = 143엔터테인먼트

그룹 아이콘(iKON)이 오는 5월 16일과 17일 서울 장충체육관에서 'iKON FOUREVER TOUR'(아이콘 포에버 투어)를 개최한다고 143엔터테인먼트가 19일 발표했다.이는 2024년 완전체 팬 콘서트 이후 약 2년 만에 열리는 공연으로, 맏형 김진환을 비롯해 바비(BOBBY), 정찬우, 송윤형까지 군 복무를 마친 네 멤버가 함께 무대에 오른다. 제대 이후 처음으로 선보이는 팀 콘서트인 만큼 시너지에 대한 기대감도 커지고 있다.어떤 무대를 준비하고 있나?네 멤버는 군백기 동안 기다려준 아이코닉(공식 팬덤명)을 위해 히트곡을 총망라한 세트리스트와 함께 팬들과 가까이 소통하는 무대를 준비 중이다. '공연형 아티스트'로서의 강점을 보여줄 수 있는 무대가 될 것으로 보인다.멤버들의 최근 솔로 활동은?아이콘은 군백기를 마친 뒤 각자 솔로 활동도 이어가고 있다. 김진환은 앨범 '207' 발매를 비롯해 일본 및 아시아 투어, 뮤지컬 '나 혼자만 레벨업 on ICE', 솔로 콘서트 등으로 활동 반경을 넓혔다.지난해 12월 제대한 바비 역시 라디오 'Holiday in 친한친구'(홀리데이 인 친한친구) 스페셜 DJ, 신예 조성확(iHwak) 앨범 피처링에 참여했으며, 19일 방송되는 Mnet '쇼미더머니12' 본선 무대에도 오른다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr관련 주제: 아이콘, iKON, 장충체육관, 완전체콘서트, 김진환, 바비