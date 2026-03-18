사진=진태현 SNS
사진=진태현 SNS
배우 진태현이 시험관 시술 권유에 대해 선을 그었다.

진태현은 18일 아내 박시은과의 데이트 근황을 전하며 "아직도 많은 팬분들이 2세를 포기하지 말라며 DM으로 병원과 시술 방법을 알려주신다"고 말했다.

이어 "저희는 포기한 게 아니라, 이제 두 사람의 사랑에 집중하기로 결정했다"며 "의학적 도움을 선택했다면 이미 오래 전에 했을 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "지금까지도 자녀보다 아내를 더 사랑하기에, 앞으로도 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 없다"며 "이제는 관련 DM을 보내지 않아 주셨으면 한다"고 전했다.

그는 "저희 부부 역시 순탄치 않은 시간을 보냈다. 말하기 어려운 큰 상처와 아내의 아픔, 저의 수술 등 여러 일을 겪었다"면서도 "고난이 축복이라는 마음으로 살아가고 있다"고 털어놨다.

또 "마음으로 품고 있는 아이들도 있다"며 "남들과 다른 선택을 하더라도 따뜻한 시선으로 응원해 달라"고 당부했다.

진태현과 박시은 부부는 지난 1월 2세 계획 중단을 알린 바 있다. 세 차례 유산과 진태현의 갑상선암 수술 등 여러 어려움을 겪은 두 사람은 2세 임신에 다시 힘을 쏟기보다 서로와 가족에게 집중하기로 했다고 밝혔다. 당시 이들은 "서로 건강하게 곁에 있는 것이 가장 큰 축복"이라며 "앞으로는 서로를 사랑하는 데 더 집중하겠다"고 전했다.
사진=진태현 SNS
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이하 진태현 전문

안녕하세요 평안하시죠?

며칠 전 아내와 원주 쪽으로

드라이브를 다녀왔습니다

봄바람이 기분이 참 좋습니다

저와 아내는 항상 서로를 사랑하고 아끼고

감사하며 존경하며 인정하고 배려하고

서로를 먼저 생각합니다

아직도 많은 팬분들이 2세를 포기하지 말아라

하시며 DM으로 좋은 병원 시술 방법들을 알려주시는데요 저희는 포기한 게 아니고 이제 우리 두 사람의 사랑만을 위해 내려놓았습니다 그리고 좋은 시술등 의학의 힘을 빌리고자 했으면 오래전에 했을 겁니다 지금까지도 자녀라는 존재보다 아내를 더 사랑하기에 앞으로도 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 전혀 없습니다 그러니 이제 여러분의 사랑의 DM은 그만 보내주세요

저희 부부도 참 순탄치 않았습니다

말 못 할 큰 상처, 아내의 큰 아픔, 저의 수술등

좋은 일들만 있진 않았습니다

그래도 고난이 축복이라는 말씀 붙들고

살아내고 있습니다

우리를 엄마 아빠라고 말해주는 녀석들과

하나님이 말씀하신 식탁의 교제를 계속 이어가겠습니다 사실 말씀 못 드리지만 맘으로 품고 있는 아이들이 더 있습니다 조금 남들과 다른 길을 간다고 뭐라 마시고 응원 많이 해주세요

최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr

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