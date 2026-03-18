사진=진태현 SNS

사진=진태현 SNS

배우 진태현이 시험관 시술 권유에 대해 선을 그었다.진태현은 18일 아내 박시은과의 데이트 근황을 전하며 "아직도 많은 팬분들이 2세를 포기하지 말라며 DM으로 병원과 시술 방법을 알려주신다"고 말했다.이어 "저희는 포기한 게 아니라, 이제 두 사람의 사랑에 집중하기로 결정했다"며 "의학적 도움을 선택했다면 이미 오래 전에 했을 것"이라고 밝혔다. 그러면서 "지금까지도 자녀보다 아내를 더 사랑하기에, 앞으로도 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 없다"며 "이제는 관련 DM을 보내지 않아 주셨으면 한다"고 전했다.그는 "저희 부부 역시 순탄치 않은 시간을 보냈다. 말하기 어려운 큰 상처와 아내의 아픔, 저의 수술 등 여러 일을 겪었다"면서도 "고난이 축복이라는 마음으로 살아가고 있다"고 털어놨다.또 "마음으로 품고 있는 아이들도 있다"며 "남들과 다른 선택을 하더라도 따뜻한 시선으로 응원해 달라"고 당부했다.진태현과 박시은 부부는 지난 1월 2세 계획 중단을 알린 바 있다. 세 차례 유산과 진태현의 갑상선암 수술 등 여러 어려움을 겪은 두 사람은 2세 임신에 다시 힘을 쏟기보다 서로와 가족에게 집중하기로 했다고 밝혔다. 당시 이들은 "서로 건강하게 곁에 있는 것이 가장 큰 축복"이라며 "앞으로는 서로를 사랑하는 데 더 집중하겠다"고 전했다.이하 진태현 전문안녕하세요 평안하시죠?며칠 전 아내와 원주 쪽으로드라이브를 다녀왔습니다봄바람이 기분이 참 좋습니다저와 아내는 항상 서로를 사랑하고 아끼고감사하며 존경하며 인정하고 배려하고서로를 먼저 생각합니다아직도 많은 팬분들이 2세를 포기하지 말아라하시며 DM으로 좋은 병원 시술 방법들을 알려주시는데요 저희는 포기한 게 아니고 이제 우리 두 사람의 사랑만을 위해 내려놓았습니다 그리고 좋은 시술등 의학의 힘을 빌리고자 했으면 오래전에 했을 겁니다 지금까지도 자녀라는 존재보다 아내를 더 사랑하기에 앞으로도 아내를 육체적으로나 정신적으로 힘들게 할 생각은 전혀 없습니다 그러니 이제 여러분의 사랑의 DM은 그만 보내주세요저희 부부도 참 순탄치 않았습니다말 못 할 큰 상처, 아내의 큰 아픔, 저의 수술등좋은 일들만 있진 않았습니다그래도 고난이 축복이라는 말씀 붙들고살아내고 있습니다우리를 엄마 아빠라고 말해주는 녀석들과하나님이 말씀하신 식탁의 교제를 계속 이어가겠습니다 사실 말씀 못 드리지만 맘으로 품고 있는 아이들이 더 있습니다 조금 남들과 다른 길을 간다고 뭐라 마시고 응원 많이 해주세요최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr