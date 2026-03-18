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‘방과후 태리쌤’이 강남, 코드 쿤스트의 합류로 더욱 풍성한 즐거움을 선사했다.지난 15일(일) 방송된 tvN ‘방과후 태리쌤’ 4회에서는 ‘북극쌤’ 강남과 함께한 초보 선생님 3인방의 첫 합동 수업부터 음악 감독 코드 쿤스트가 만든 연극 ‘오즈의 마법사’ 음악 첫 공개까지 흥미진진하게 펼쳐졌다.강남은 자전거를 타고 야외 수업이 진행 중인 현장에 침투해 아이들에게 강렬한 첫 인상을 남겼다. 이후 김태리가 대본의 장면을 실제 무대처럼 구성하고 연습하는 장면 만들기에 돌입하자 최현욱과 같이 아이들은 물론 김태리도 도와주며 보조 선생님의 역할을 톡톡히 했다.쉽지 않은 수업 현장을 체감한 강남은 저녁을 먹으며 수업을 주도하는 김태리의 부담을 셋이 나누자고 제안하며 듬직한 맏형의 존재감을 뽐냈다. 특히 김태리와 최현욱이 배우 선후배를 뛰어넘어 진정한 찐친으로 거듭날 수 있도록 두 손을 맞잡고 “친구야 괜찮아 미안해 사랑해”라고 말하게 하는 꿀팁을 전수했다.그런가 하면 학예회 날까지 수업이 다섯 번밖에 남지 않아 초보 선생님들의 대책 회의에서는 대사량 줄이기가 급선무 과제로 떠올랐다. 아직 아이들이 대사를 외우지 않은 상황인 만큼 김태리가 아이들의 눈높이에 맞춰 늦은 밤까지 대본을 수정하는 모습에서는 방과후 연극반에 임하는 진심이 엿보였다.강남이 친구의 결혼식에 간 사이, 1990년생 김태리와 2002년생 최현욱은 주말을 맞이해 드라이브로 힐링 타임을 즐겼다. 김태리가 출연한 드라마 ‘미스터 션샤인’의 촬영지 초간정에서 두 사람은 진솔한 이야기를 나누고 강남의 친해지기 꿀팁을 다시 한번 이행하며 한층 돈독해져 훈훈함을 배가시켰다.또한 방과후 연극반의 유일무이 음악 감독 코드 쿤스트가 초보 선생님들을 찾아와 반가움을 자아냈다. 코드 쿤스트는 사전 음악 회의에서 김태리가 부탁했던 연극 음악을 만들어 와 본업 장인의 면모를 드러냈고 음악을 들은 김태리는 함박웃음을 지으며 격하게 만족해 이들의 협업으로 완성될 무대를 기대케 했다.오랜만에 혼자 자고 싶은 유부남 강남과 캠핑카에 로망이 있는 최현욱 그리고 코드 쿤스트가 캠핑카 쟁탈전에 돌입해 재미를 높였다. 사다리 타기로 캠핑카에서 잠을 잘 한 명을 가리게 된 가운데 최현욱과 강남이 서로 선택을 바꿨고 강남이 캠핑카를 차지하는 쾌거를 이뤘다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr