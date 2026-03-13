사진='고은언니 한고은' 영상 캡처

한고은과 신영수가 일주일에 한 번 정도 부부 싸움을 한다고 밝혔다. 신영수는 '예쁜 아내와 사니 세금을 더내라'는 반응을 흔쾌히 받아들였다.12일 유튜브 채널 '고은언니 한고은'에는 '41살에 결혼 성공한 한고은이 말하는 배우자 고를 때 진짜 중요한 기준 1가지 (고민상담, Q&A)'라는 제목의 영상이 공개됐다.한고은은 구독자 10만 명 돌파를 기념해 구독자와의 Q&A 시간을 마련했다. 한 구독자는 '한고은와 신영부의 마지막 키스'를 물었다. 한고은은 신영수에게 "마지막 키스, 오늘할까"라며 웃음을 자아냈다. 두 사람은 서로 "언제인가요"라더니 신영수는 "오늘 하면 되긴 한다"라고 했다. 한고은은 "키스는 저희끼리 하겠다"며 답변을 마무리했다.또 다른 구독자는 "부부 싸움은 한 달에 몇 번이나 하시냐. 주로 원인 제공자는 누구인지, 이기는 사람은 누구인지 궁금하다"고 물었다. 신영수는 "일주일에 한 번씩을 하는 거 같다. 이기는 사람은 와이프. 제가 100% 잘못하면 (한고은이) 눈을 부릅 뜨고 있다"고 답했다.'신영수가 가장 얄미었던 순간과 사랑스러웠던 순간'에 대한 질문도 나왔다. 한고은은 "사랑스러웠던 순간은 오늘 아침도. 오늘 아침 저 일어나서 일찍 나가는데이 사람이 마치 공주님 다루듯이 목욕하는데 레몬티 타다 주고, 이거저거 챙겨줬다. 4살짜리 아이 유치원 보내듯이 해주더라. 그럴 때 사랑스럽고 감사하다"라고 말했다.'세금을 500배 더 내셔야 할 것 같다'는 댓글을 신영수는 "저희는 세금에 굉장히 예민하다"고 진지하게 받아들였다. 한고은은 "그 세금이 아니다"며 웃었다. 신영수가 "국세청 얘기 아니냐"고 하자 제작진은 "예쁜 사람과 사셔서 세금을 더 내라는 이야기"라고 설명했다. 신영수는 "아, 500배. 500배 더 내야한다고 생각한다"며 웃었다.한고은은 2015년 4살 연하의 신영수 씨와 결혼했다. 신영수는 과거 홈쇼핑 MD로 근무했으나 2020년 아버지 병간호를 위해 퇴사한 뒤 현재는 무직 상태로 알려졌다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr