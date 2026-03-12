사진=안영미 SNS

방송인 안영미가 영화 '왕과 사는 남자' 관람을 인증했다.안영미는 지난 11일 자신의 인스타그램 스토리에 "엄마가 차음으로 안 졸고 다 본 영화"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 안영미가 모친과 함께 영화관을 찾아 1200만 관객을 돌파한 작품을 관람한 모습. 특히 현재 임신 중인 안영미는 배 속 아이까지 셋이서 오붓한 데이트를 인증했다.앞서 안영미는 지난 9일 "제발... 우리의 뜻이 닿기를"이라며 '아동학대 처벌 강화 요청'과 관련된 국민 청원에 동의했다.해당 청원은 이른바 '해든이 사망 사건'과 연결돼 있다. 최근 SBS '그것이 알고 싶다'에서는 지난해 10월 전남 여수에서 발생한 생후 4개월 영아 해든이(가명) 사망 사건이 다뤄졌다. 당시 친모는 "아이가 욕조에 빠져 숨을 쉬지 않는다"며 구조 구조를 요청했지만, 병원으로 옮겨진 69cm의 작은 아이는 끝내 숨졌다.부검 결과 사인은 다발성 외상에 따른 출혈성 쇼크 및 장기부전. 아이가 구조되기 직전 홈캠 영상에는 둔탁한 타격음과 아이의 울음소리가 반복적으로 담겼다. 또 친모가 "죽여버릴 거야"라고 외치는 음성도 확인됐다.검찰은 친모를 아동학대 살해 혐의로 기소했고, 친부는 아동학대 방임 혐의로 구속된 상태다.한편 올해 44세인 안영미는 지난달 자신이 DJ로 있는 라디오에서 "오늘의 주제는 탄생의 순간. 이 주제를 느닷없이 선택한 이유가 있다. 제가 둘째를 임신했다"라고 둘째 소식을 깜짝 발표, 많은 축하를 받았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr