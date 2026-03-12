“명백한 불법, 감옥갈 수도”…김지영, CEO 남편이 건넨 조언에 깜짝
김지영은 지난 11일 유튜브 채널 ‘김지영’에서 남편과 재테크 이야기를 나눴다.

이날 김지영은 “전기 공급이 핵심이 될 것”이라고 자신있게 말했다. 이에 남편은 투자 전문가 같은 모습으로 “좋은 회사와 좋은 주식은 다르다”며 냉철함을 보였다.
그러자 김지영이 “내가 사서 올리면 팔로워들이 주가를 올려주는 것 아니냐”는 엉뚱한 질문을 던지자, 남편은 “그건 명백한 불법이다. 순수하게 감옥 갈 수 있다”고 너스레를 떨었다.

한편 김지영은 지난 2월 국내 최대 유료 독서모임 커뮤니티 트레바리 창업자 윤수영과 결혼식을 올렸다.

류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr

