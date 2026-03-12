/ 사진=텐아시아 DB

/ 사진=A2Z엔터테인먼트

방송인 지상렬이 천사대리운전의 전속 모델로 발탁됐다.천사대리운전(운영사 엔젤플러스)은 12일 “방송인 지상렬 씨를 천사대리운전의 메인 모델로 계약했다. 오랜 방송활동을 통해 쌓은 대중적이고 친근한 이미지와 신뢰할 수 있는 대리운전 서비스라는 점을 소비자들에게 확실하게 각인 시킬 수 있길 기대하고 있다”고 밝혔다.천사대리운전은 20년 이상의 전통을 가진 법인 전문 업체 휴맥스모빌리티 투루(Turu)의 패밀리 브랜드다. 모빌리티 서비스를 제공하는 법인 전문 대리운전 서비스로 빠른 배차와 프리미엄 의전, 탁송 서비스를 제공하며 앱 기반의 호출 서비스도 운영 중이다.천사대리운전의 전속모델로 발탁된 지상렬은 “유튜브 콘텐츠를 통해 대리운전을 간접적으로 경험해보며 기사님들의 애로사항 손님들의 이야기를 동시에 들을 수 있었다”며 “20년 전통의 명성을 가진 천사대리운전이 사용자와 대리운전 기사님들 모두에게 만족스러운 서비스가 될 수 있도록 책임감을 가지고 브랜드를 홍보하겠다”고 밝혔다.지상렬은 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’를 비롯해 JTBC ‘살롱하우스’ SBS비즈 ‘맛슐랭가이드’ 유튜브 채널 ‘하면대리’ 등에 출연하며 지상파와 유튜브 등 모든 플랫폼에서 큰 사랑을 받고 있다. 지난 해 연말 ‘살림하는 남자들 시즌2’와 ‘오래된 만남 추구’로 KBS 연예대상 리얼리티 부문에서 우수상을 수상하기도 했다.또 최근 ’살림하는 남자들‘을 통해 맺어진 인연이 맺어진 신보람 씨와 공개 열애를 이어가고 있어 많은 관심을 받고 있는 중이다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr