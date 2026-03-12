방송인 지상렬이 천사대리운전의 전속 모델로 발탁됐다.
천사대리운전(운영사 엔젤플러스)은 12일 “방송인 지상렬 씨를 천사대리운전의 메인 모델로 계약했다. 오랜 방송활동을 통해 쌓은 대중적이고 친근한 이미지와 신뢰할 수 있는 대리운전 서비스라는 점을 소비자들에게 확실하게 각인 시킬 수 있길 기대하고 있다”고 밝혔다.
천사대리운전은 20년 이상의 전통을 가진 법인 전문 업체 휴맥스모빌리티 투루(Turu)의 패밀리 브랜드다. 모빌리티 서비스를 제공하는 법인 전문 대리운전 서비스로 빠른 배차와 프리미엄 의전, 탁송 서비스를 제공하며 앱 기반의 호출 서비스도 운영 중이다. 천사대리운전의 전속모델로 발탁된 지상렬은 “유튜브 콘텐츠를 통해 대리운전을 간접적으로 경험해보며 기사님들의 애로사항 손님들의 이야기를 동시에 들을 수 있었다”며 “20년 전통의 명성을 가진 천사대리운전이 사용자와 대리운전 기사님들 모두에게 만족스러운 서비스가 될 수 있도록 책임감을 가지고 브랜드를 홍보하겠다”고 밝혔다.
지상렬은 KBS 2TV ‘살림하는 남자들 시즌2’를 비롯해 JTBC ‘살롱하우스’ SBS비즈 ‘맛슐랭가이드’ 유튜브 채널 ‘하면대리’ 등에 출연하며 지상파와 유튜브 등 모든 플랫폼에서 큰 사랑을 받고 있다. 지난 해 연말 ‘살림하는 남자들 시즌2’와 ‘오래된 만남 추구’로 KBS 연예대상 리얼리티 부문에서 우수상을 수상하기도 했다.
또 최근 ’살림하는 남자들‘을 통해 맺어진 인연이 맺어진 신보람 씨와 공개 열애를 이어가고 있어 많은 관심을 받고 있는 중이다.
김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr
