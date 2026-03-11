김선태 / 사진 = 김선태 유튜브 채널 캡처

전 '충주맨' 김선태가 유튜버로서 인생 2막을 예고한 가운데, 충주시 소재의 사무실을 공개해 화제다.11일 유튜브 채널 '김선태'에는 '인생 첫 사무실'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 김선태는 "(촬영일 기준) 어제 사무실을 구했다"며 "소박하지만 사무실을 보여드리고자한다"고 말문을 열었다.그는 "침착맨 형님처럼 (채널이) 커질 때를 대비해서 엘리베이터 있는 곳으로 투자했다"고 밝혔다. 이어 그는 "원래는 원룸을 생각했었다. 그런데 혹시 잘돼서 직원 분이 필요하면 공간 분리가 되는 게 좋겠다고 생각했다"며 "어떻게 보면 배팅이다"고 야망을 표했다.김선태는 "휴직 인생 첫 사무실을 구했다. 이 집은 보증금 500만 원에 월세 65만원 정도다. 사실 충주 지역에서 싼 건 아니다"라고 설명했다. 이어 "그래도 (사무실) 컨디션 되게 마음에 든다. 햇빛도 많이 들어온다"고 덧붙였다.특히, 김선태가 자신의 홀로서기에 관심을 가져준 사람들에게 남긴 말이 눈길을 끈다. 그는 "선물을 주신다는 분들이 되게 많았다"며 "사무실을 공개한 게 냉장고 채워달라, 다른 거 지원해달라는 식으로 비춰질 수 있다. 그건 절대 아니다"라고 선을 그었다.그는 "사무실은 물건 거의 없이 미니멀하게 갈 예정"이라며 "그런 선물을 필요가 없다. 차라리 선물 말고 광고를 달라"고 솔직하게 대답해 유쾌함을 남겼다. 이어 "첫 번째 광고가 뭘지 되게 궁금하실텐데 지켜봐달라"고 덧붙여 기대감을 높였다.한편, 전 충주시 홍보 담당관이었던 김선태는 사직 후 홍보 전문 유튜브 채널을 개설했다. 해당 채널은 11일 오후 6시 기준 139만 명의 구독자를 보유하고 있다. 그는 지난 9일 온라인 상에서는 '김선태 (유튜브) 채널 소개서'라는 제목의 문건이 확산되며 '김선태' 채널의 최고 광고 단가가 1억 원으로 제시돼 가격이 적정한지를 두고 논란이 일었다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr