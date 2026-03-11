조혜련, 이경실 / 사진 = 롤링썬더 유튜브 채널 캡처

방송인 이경실과 조혜련이 각각 주식과 부동산 투자에 실패한 경험이 있다고 고백해 눈길을 끌었다.10일 유튜브 채널 '신여성'에는 '팔라고 할 때 팔 걸'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에는 이경실, 조혜련, 이선민이 출연해 각자의 재테크 관련 에피소드를 털어놓는 모습이 담겼다.이경실과 조혜련은 "30년 넘게 연예계 생활을 하며 안 해본 재테크가 없다"고 말문을 열었다. 이경실은 "몇년 전 주식을 시작했는데 깡통이 된 주식이 3억 원이 넘는다"며 "삼성전자는 7만원에 샀는데 너무 빠져서 다시 본전으로 돌아왔을 때 팔았다. 지금 삼전 주식을 쳐다보기 싫다"고 털어놔 웃음을 안겼다.특히, 부동산을 둘러싼 투자 실패담이 공개돼 화제다. 조혜련은 "20여년 전 용인에 괜찮은 데가 있다는 정보를 듣고 100평 정도를 7000만 원에 샀는데 아직도 개발이 안 됐다"며 "직접 가봤는데 그 땅은 들어갈 수 있는 길이 없더라. 헬리콥터를 타고 들어가야 한다"고 유쾌하게 답했다. 이어 그는 "내 땅 빼놓고 그 지역이 싹 개발돼 있다. 용인대, 명지대 쑥쑥 올라오고 난리다"라고 덧붙였다.해당 영상이 게재되자 누리꾼들은 "살다살다 지상에 있는 땅을 헬리콥터 타고 들어가야 하냐", "너무 슬픈 얘긴데 너무 웃기다", "나도 기획부동산에 속은 적 있다" 등 공감과 안타까움을 표했다.한편, '신여성'은 기존 스튜디오에서 벗어나 편안하게 대화를 나눌 수 있는 방식으로 포맷을 개편했다. 개편된 포맷에 대한 호평이 이어지고 있는 가운데 앞으로 세 사람이 보여줄 환상 케미가 주목된다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr