고현정 / 사진 = 고현정 SNS 캡처

배우 고현정이 로마에서 '뼈말라' 자태를 공개해 누리꾼들의 우려를 샀다.11일 고현정은 자신의 SNS에 "로마에요"라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다. 공개된 사진에는 고현정이 'BANCA DI ROMA'(로마 은행)이라는 문구를 배경으로 여행지 사진을 촬영하는 모습이 담겼다. 사진 속 그는 브라운톤의 자켓과 바지를 매치해 톤온톤 스타일링을 완성했다.특히, 고현정의 가녀린 실루엣이 눈길을 끌었다. 자켓 위로 드러난 얇은 팔뚝, 날렵한 턱 라인과 가는 손목을 본 누리꾼들은 "너무 말랐다", "어디 아픈 거 아니냐", "점점 말라지는 비결이 뭐냐" 등 감탄과 걱정을 표했다.앞서 고현정은 지난 6일 자신의 유튜브 채널을 통해 충격적인 하루 식단을 공개한 바 있다. 해당 영상에서 그는 "아침에 레몬 뿌린 사과 먹었다. 얇은 두 조각 먹었다"며 "점심은 귀찮아서 잘 안 먹는다"고 말했다. 이어 그는 소식의 이유에 대해 "이를 자주 닦는데 (무언가를) 먹으면 약간 찝찝해지지 않냐. 그게 싫은 것도 있다"고 설명했다.한편, 고현정은 지난해 9월 종영한 SBS 드라마 '사마귀: 살인자의 외출' 이후 차기작을 검토 중인 것으로 알려졌다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr