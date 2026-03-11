김고은, 이시안 / 사진 = 김고은 SNS 캡처

넷플릭스 예능 '솔로지옥5' 출연자 김고은이 프랑스 에펠탑을 배경으로 지인과 다정하게 포옹을 나누는 모습이 포착돼 화제다.11일 김고은은 자신의 SNS에 "혹시 신혼여행?"이라는 짧은 문구와 함께 영상 하나를 게재했다. 공개된 영상에서 그는 짧은 단발 머리와 잘 어울리는 순백 원피스, 청자켓을 매치해 청순한 스타일링을 선보였다. 영상 속 김고은은 짙은 고양이 눈매와 대비되는 발랄한 매력을 발산하며 이목을 집중시켰다.특히, 김고은이 누군가를 보고 활짝 웃으며 두 팔 벌려 안기는 장면이 눈길을 끌었다. 검은 자켓을 입고 김고은에게 달려온 사람은 '솔로지옥4' 출연자 이시안으로, 두 사람은 평소 여러 매체를 통해 두터운 친분을 자랑해온 바 있다. 김고은과 이시안은 스위스 패션 브랜드 A사의 행사에 참석하고자 함께 프랑스로 떠난 것으로 보인다.영상에서 김고은과 이시안은 핑크빛으로 물든 파리의 오후를 만끽하며 어깨 동무를 하거나 머리를 맞대며 우정을 과시했다. 해당 게시물이 게재되자 누리꾼들은 "천국도로 모시겠습니다", "예쁜 사람 옆에 또 예쁜 사람이 있네" 등 유쾌한 댓글을 남겼다.한편, 김고은은 2022년 제66회 미스코리아 선발대회에서 미(美)를 수상하며 얼굴을 알렸다. 이후 그는 '솔로지옥5'에 출연해 남자 출연자 조이건과 러브라인을 연출해 화제를 모았다. 현재 김고은은 인플루언서 겸 모델로 활동하며 글로벌 패션 행사 참석 등 다방면에서 활약 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr