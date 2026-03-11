사진=텐아시아DB

배우 지창욱이 또다시 팬들의 노트를 강탈해 '인성 논란'의 중심에 서 웃음을 자아냈다.최근 온라인 커뮤니티에는 '또 노트 강탈한 지창욱'이라는 제목의 영상이 화제다.이 영상에는 프랑스 파리에서 열린 26 F/W 파리 패션위크 톰 포드 패션쇼에 참석한 지창욱의 모습이 담겼다.지창욱은 현장 앞에서 팬들의 사인 요청에 다정하게 응했지만, 사인을 마치고는 펜만 돌려주고 노트는 손에 든 채로 현장을 떠났다. 이처럼 팬의 노트를 강탈한 건 이번이 처음이 아니다. 그는 2024년에도 영화 '리볼버' 무대인사 도중 한 팬에게 사인을 해 준 뒤 펜만 돌려주고 노트를 그대로 들고 자리를 떠났다.당시에도 이 모습이 담긴 영상이 '지창욱 인성 논란'이라는 제목으로 온라인 상에서 빠르게 확산됐고 여러 팬들의 웃음을 자아냈다. 이에 지창욱 소속사는 공지를 올리고 '노트 강탈 사건'의 주인공을 찾아 나서기도 했다.2년 만에 다시 실수를 저지른 지창욱의 모습에 팬들은 "상습법이다", "해외 스케줄이라 어떻게 노트를 돌려주나" 등 반응을 보였다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr