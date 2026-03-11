임은정 온다웍스 대표 / 사진제공=쇼박스

영화 '왕과 사는 남자'(감독 장항준, 이하 '왕사남') 속 아쉬웠던 호랑이 CG가 결국 수정된다.11일 서울 삼청동의 한 카페에서 영화 '왕사남'의 제작자 임은정 온다웍스 대표를 만났다.'왕과 사는 남자'는 폐위된 단종과 영월 유배지의 촌장 엄흥도의 이야기를 담은 작품으로, 지난 6일 천만영화에 등극했으며, 지난 10일까지 1188만 명의 관객을 모았다.'왕사남'은 작품의 완성도에 비해 호랑이 CG가 상당히 미흡하다는 평가를 받고 있다. 임 대표는 "대표적인 '몸살'이다. 농담처럼 얘기하긴 제작자로서 민망한 부분이다"라며 아쉬움을 인정했다. 이어 "감독님도 장난처럼 말씀하시긴 했지만, 정해진 기간 안에서 무엇에 더 주안점을 두고 영화를 완성할 것인지 판단했다. 모든 것을 다할 순 없었다. 설 연휴 2주 전 개봉인 상황에서 대규모 시사를 통한 입소문 전략이 필요했다. CG 퀄리티를 높여서 그 전략을 포기하는 것도 맞지 않았다"라고 털어놓았다. 그러면서 "제작사, 배급사가 영화의 완성도를 포기한다기보다 '영화가 잘 되는 것'이 우선순위였다. CG 완성도에 대한 아쉬움이 있다"며 "CG팀 스태프들에겐 미안하다"고 했다.못생기고 촌스럽다는 뜻의 신조어 '밤티'가 붙은 '밤티 호랑이'라는 굴욕스러운 별칭도 붙었다. 임 대표는 "사실 얼굴이 좀 빨개졌다. 기회가 된다면 수정, 보완하고 싶다는 마음이 생기더라"고 말했다.다행히 '옥에 티' 호랑이 CG는 결국 다시 수정하기로 결정했다. 임 대표는 "영화가 잘 되니 할 수 있는 일이다. 오히려 논란 덕분에 여한을 풀게 됐다. 감사하다"며 기뻐했다. 극장에서도 수정본 영화를 관람할 수 있냐는 물음에는 "그러긴 어려울 것 같다. 이번주에 회의를 하는데, 그때 논의해볼 수 있을 것 같다"고 답했다. 조롱거리가 될 수 있었던 미흡한 CG도 일종의 '밈'으로 즐겨준 관객들에게 임 대표는 "영화의 메시지를 봐주신 것 같다. 조소로 승화시켜주는 관객들의 너그러움에 감동했다"며 감사를 표했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr