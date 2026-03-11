사진=tvN

배인혁, 노정의가 연애 모드에 돌입한다.tvN 수목드라마 ‘우주를 줄게' 측은 11일, 선태형(배인혁 분)과 우현진(노정의 분)의 알콩달콩한 한때를 포착했다. 여기에 선우주(박유호 분)와 함께 여행을 떠나는 두 사람의 모습이 호기심을 자극한다.지난 방송에서는 서로의 마음을 확인한 선태형과 우현진의 모습이 그려졌다. 동거를 끝내고 각자의 일상으로 돌아간 후, 우현진은 선태형의 허전한 빈자리를 느끼고 나서야 그를 향한 마음을 자각했다. 진심을 담은 고백 이후, 입을 맞추는 두 사람의 모습은 보는 이들의 심박수를 최고조로 끌어올렸다.사진 속 한층 깊어진 눈빛을 주고받는 선태형과 우현진의 달라진 분위기가 눈길을 끈다. 다시 한 식탁에 마주 앉아 식사하는 두 사람. 한 시도 떨어지고 싶지 않은 듯, 손을 맞잡은 채 장난을 치는 두 사람의 모습이 사랑스럽다. 서로에게 향하는 다정한 미소가 설렘을 자아낸다. 사돈에서 연인으로, 진짜 ‘자기'하는 사이를 시작한 두 사람의 일상이 어떻게 변화할지 기대감을 더한다.여행을 떠난 ‘우주 패밀리'의 모습도 포착됐다. 카메라를 든 선태형을 향해 환한 미소를 짓는 우현진과 깜찍한 브이 포즈를 취하는 선우주의 모습이 훈훈하다. 단란한 가족 같은 세 사람의 모습이 보기만 해도 흐뭇해진다. 앞선 예고편에서 우현진 앞으로 가정법원의 우편이 도착하는 장면이 공개되어 궁금증을 자극했다. 과연 이들에게 도착한 소식은 무엇일지, 위기를 극복한 선태형과 우현진이 로맨스 꽃길을 걸을 수 있을지 귀추가 주목된다.제작진은 "오늘(11일) 방송되는 11회에서 마침내 맞닿은 선태형과 우현진의 쌍방 로맨스가 그려진다. 연인 모드에 돌입한 두 사람의 알콩달콩 모멘트가 간질거리는 설렘을 불러일으킬 것"이라면서 기대 심리를 자극했다. 이어 "달콤한 행복 가운데 찾아온 뜻밖의 소식이 두 사람을 다시 거세게 흔들 것"이라고 전해 궁금증을 높였다.‘우주를 줄게' 11회는 오늘(11일) 밤 10시 40분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr