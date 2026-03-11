/ 사진=텐아시아 DB

배우 금새록이 다양한 아르바이트 경험까지 다채로운 에피소드를 공개한다.MBC '라디오스타'(기획 최윤정 / 연출 윤혜진, 황윤상, 변다희)는 진서연, 금새록, 주종혁, 곽범이 출연하는 '다재다능 하다능~' 특집으로 꾸며진다.이날 금새록은 데뷔 전 '아르바이트 만렙' 시절의 과거를 공개한다. 영화관, 빙수 가게, 웨딩 박람회 등 장르 불문 알바 섭렵기를 전한 금새록은 "당시 사장님들이 아직도 연락을 주신다"라며 유상무, 김수로 등 스타 사장님들과의 예상치 못한 인연을 밝혀 모두를 놀라게 한다.연예인이 된 후에도 전 사장님들이 끊임없이 연락을 취해오는 '집착'의 이유는 무엇인지, 본방송에 대한 궁금증을 더하고 있다.11일 수요일 밤 10시 30분 방송되는 '라디오스타'를 통해 확인할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr