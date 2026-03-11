사진=텐아시아DB

사진제공=tvN

배우 김남길(47)이 '대한민국에서 건물주 되는 법'에 특별출연한다.오는 14일 첫 방송되는 tvN 새 토일드라마 '대한민국에서 건물주 되는 법'(이하 '건물주')은 빚에 허덕이는 생계형 건물주가 목숨보다 소중한 가족과 건물을 지키기 위해 가짜 납치극에 가담하며 벌어지는 서스펜스를 그린다. 배우 하정우, 임수정, 김준한, 정수정, 심은경이 출연한다.'건물주' 첫 방송부터 특별출연 캐스팅도 막강하다. 김남길의 특별출연은 하정우와의 우정으로 성사됐다. 김남길은 '건물주' 속 포문을 여는 사건의 전개에 중요한 역할을 하면서, 19년 만에 TV드라마에 복귀한 절친 하정우에게 힘을 보탤 예정이다.극 중 김남길은 기수종(하정우 분)의 처남이자 김선(임수정 분)의 동생 김균 역을 맡았다. 김균은 누나 김선에게 의지가 되는 든든한 동생으로, 매형 기수종과는 형제처럼 지내는 사이다. 강력계 형사인 김균은 매형 기수종이 건물을 경매로 빼앗길 위기에 처하자, 그 배후를 조사하며 결정적 역할을 하게 된다.공개된 스틸컷 속에는 극 중 가족이 된 하정우와 김남길의 끈끈한 케미를 엿볼 수 있다. 하정우와 김남길은 눈빛만 봐도 죽이 척척 맞는 호흡을 보여주며, 절친한 매형X처남 케미를 완성했다. 이어진 스틸컷에서 김남길은 날카로운 눈빛을 빛내며 형사의 촉을 발동시키고 있어, 과연 조사 중 무엇을 발견한 것인지 궁금증을 자극한다.제작진은 "김남길 배우가 극의 중요한 흐름을 이끄는 인물로 첫 방송부터 특별출연해 강렬한 존재감을 발산할 예정"이라며 "특별출연 그 이상의 열연을 펼쳐준 김남길 배우에게 감사하다"고 말했다.'대한민국에서 건물주 되는 법'은 14일 오후 9시 10분 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr