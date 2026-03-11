사진=텐아시아DB

사진=KBS2

KBS2 '슈퍼맨이 돌아왔다'(이하 '슈돌')에서 김준호 아들 정우가 형아 은우에게 배운 동생 돌보기 스킬로 하루를 보살핀다. 앞서 배우 이이경이 '슈퍼맨이 돌아왔다' MC로 합류할 예정이었지만, 사생활 구설이 불거진 뒤 빠르게 방송인 김종민을 대체 투입했다.11일(수) 방송되는 '슈돌' 612회는 '형 따라 해봐요. 이렇게' 편으로 MC 김종민, 랄랄이 함께 한다. 특히 '슈돌 어벤저스' 은우-정우-하루가 한자리에 모여 랜선 이모, 삼촌들의 광대를 들썩이게 할 예정이다.정우가 듬직한 형아 모드를 발동시켜 눈길을 끈다. 평소 은우에게 케어를 받던 정우가 형 은우처럼 하루를 살뜰히 챙기며 형아미를 뽐낸 것. 정우는 "너 되게 잘 먹는다"라며 이유식을 먹는 하루의 모습을 꿀 뚝뚝 눈빛으로 바라본 후 "삼촌, 제가 이유식 먹여 줘도 돼요?"라며 하루의 입에 이유식을 넣어준다. 이어 "하루야 맛있게 먹어"라며 다정한 한마디를 더하며 기특한 형아 면모를 보여준다.하루는 정우의 형아 모드에 아기 새 모드로 응답한다. 정우가 숟가락을 들어 이유식을 뜨자 하루는 입을 동그랗게 벌려 "아~"하고 이유식을 마중 나가 귀여움을 자아낸다. 입을 오물거리며 이유식을 맛있게 먹는 하루의 모습에 정우는 환한 미소를 지으며 뿌듯해한다.무엇보다 정우의 형아 모드에 흐뭇해하는 이가 있었으니 바로 은우. 은우는 마치 자신이 정우를 챙기듯 하루를 챙기는 정우의 모습을 기특하게 바라본다. 이어 여전히 정우가 어린 동생이라는 것을 떠올린 은우는 "우리 아기~"라고 말하며 정우를 꼭 끌어안아 애정 가득한 손길로 정우를 토닥이며 스윗한 형아의 참모습을 뽐낸다고. 은우는 정우를, 정우는 하루를 챙기는 모습에 김종민은 "내리사랑이네요"라며 흐뭇한 미소를 감추지 못했다는 후문이다.은우에서 정우로, 정우에서 하루로 이어진 훈훈한 내리사랑은 '슈돌' 본방송에서 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr