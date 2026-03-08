사진=KBS2 '1박 2일'

'1박 2일' 딘딘이 KBS에 불만을 드러냈다.8일 방송된 KBS 2TV '1박 2일 시즌4'(이하 '1박 2일')에서는 인천광역시에서 펼쳐지는 다섯 멤버의 '인천 바다에 누워' 두 번째 이야기로 꾸며졌다.이날 베이스캠프에는 딘딘의 어머니 김판례 씨가 깜짝 방문했다. 어머니는 "여기 계신 분들이 너무 고생하셔서 직접 음식을 해주러 왔다. 절대 나대는 건 아니"라며 너스레를 떨었다.과거 딘딘 엄마의 음식 맛을 본 문세윤은 "갈비찜이 너무 맛있다. 딘딘이 소식좌인 이유를 모르겠다"며 기대감을 드러냈다.최근 '개념 연예인'에 등극한 딘딘에 대해 어머니는 "조심스럽다. 살얼음판 걷는 것 같다"고 솔직하게 털어놨다.그러면서 "감사한 건, 아들 나이가 30대 되니까 핏줄의 본성이 나오는 것 같다. 그전에는 '쟤가 도대체 어디서 나온 아들이야' 싶었다. 창피하고, 언제 철이 드는가 싶었다. 임철(딘딘 본명) 이름을 잘못 지었다 싶었다"고 덧붙여 웃음을 안겼다.딘딘의 어머니는 멤버들과 제작진을 위해 잡채 연포탕 갈비탕 등 정성을 가득 담은 '봄맞이 한상차림'을 마련했다.딘딘은 "엄마가 얼마 전부터 카드를 쓰더라. 꽃게 등 뭐를 많이 사더라. 요리 재룟값 너무 비쌌다"고 폭로했다. 이어 "그걸 왜 내 카드로 하냐. 제작진이 부탁한 거잖냐. 엄마 영수증 챙겼냐. 이거 청구할 거다. 많이 나왔다"고 토로했다.딘딘 어머니는 "얘 왜 이래. 애가 이럴 때 보면 빈티가 난다"면서 "네가 물가를 몰라서 그래. 네가 KBS 덕분에 사는 거 아니냐"고 팩폭해 웃음을 자아냈다.딘딘을 개념 연예인에 등극하게 한 '물가' 발언에 이준을 폭소했고, 게임 전 김종민은 "딘딘 돈으로 산 건데"라며 즐거움을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr