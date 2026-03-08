사진 = 유승호 인스타그램

배우 유승호의 압도적인 비주얼이 팬들을 설레게 한다.최근 유승호는 자신의 인스타그램에 별다른 멘트 없이 사진을 게시했다.공개된 사진 속 유승호는 따뜻한 조명이 비치는 실내 공간에서 블랙 재킷과 블랙 터틀넥, 슬랙스를 매치한 올블랙 차림으로 거울을 바라보며 휴대전화를 들어 셀카를 촬영하고 있다.나무 프레임이 돋보이는 전신 거울 앞에 앉은 채 카메라 렌즈를 응시하는 모습에서는 차분한 눈빛과 정돈된 헤어스타일이 어우러져 단정한 분위기를 자아내고 천장에 달린 샹들리에 조명이 거울 속으로 함께 비치며 공간에 고급스러운 무드를 더한다.이어진 사진에서는 같은 공간에서 창가 옆에 서서 자연광을 받은 얼굴로 옅은 미소를 짓고 있는데 큰 창 너머로 보이는 건물 외벽과 나무, 거울에 비친 또 다른 인물의 모습까지 한 화면에 담기며 현장의 생생함을 전한다. 허리에 벨트를 매치한 수트 실루엣은 깔끔하게 떨어지고, 손을 주머니에 넣은 채 편안하게 선 자세가 자연스러운 매력을 더한다.이를 본 팬들은 "멋있어요" "늘 응원합니다" "귀여워요" "화이팅" "심장 녹았어요" "잘생겼다 유승호" 등의 댓글을 남겼다.한편 1993년생으로 33세인 유승호는 아역배우로 데뷔해 다양한 작품에서 열연하며 많은 사랑을 받았다. 또한 유승호는 각종 미담으로도 유명하다. 지난 달 동물보호단체에서 유승호가 봉사활동을 했다고 전한 바 있다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr