사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

사진 = 한혜진 인스타그램

배우 한혜진의 풋풋한 20대 시절 사진이 공개됐다.최근 한혜진은 자신의 인스타그램에 "프로그램에 쓰일 일이 있어서 신인 때 프로필사진 찾았거든요 ㅎ 사진에 싸인도 연습해 놓고 (너무 어설픈) 내 눈엔 귀엽고 풋풋했던 20대 초반의 모습이에요 세월아~~~"라는 멘트를 남기며 사진을 게재했다.공개된 사진 속 한혜진은 부드러운 브라운 톤 배경 앞에서 카메라를 응시하는 앳된 모습이다. 긴 생머리를 자연스럽게 늘어뜨린 채 어깨가 드러나는 니트 소재 상의를 걸치고 턱을 손등 위에 올린 컷에서는 또렷한 눈망울과 맑은 피부가 고스란히 드러나며 다른 사진에서는 살짝 고개를 기울인 채 은은한 미소를 띠고 있어 풋풋한 분위기를 더한다.다른 한 장에는 검은색 펜으로 크게 사인이 더해져 있어 당시 프로필 사진 특유의 감성이 느껴지고 또 다른 컷에서는 핑크빛 니트를 입고 양손을 머리 뒤로 올린 채 정면을 바라보며 단정하면서도 생기 있는 인상을 남긴다. 전체적으로 과한 연출 없이 자연스러운 메이크업과 차분한 색감이 어우러져 20대 초반 특유의 맑은 분위기를 그대로 전한다.이를 본 팬들은 "20년전이나 지금이나 자연미인의 위엄 대단합니다" "보정사진이 범람하는 요즘 혜진님미모가 더 자연스럽고 아름답게 보여요" "너무 예뻐" "역시 자연미인" "변치 않는 나의 최애님" "지금이랑 똑같이 이뻐요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1981년생인 한혜진은 45세이며 MBC '프렌즈'로 데뷔했다. 이후 '굳세어라 금순아' '주몽' '떼루아' '가시나무' '따뜻한 말 한마디' 등에 출연하며 배우로서 큰 사랑을 받았다. 이후 한혜진은 8살 연하인 1989년생 축구선수 기성용과 2013년 결혼해 2015년 득녀했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr