사진=파비앙 유튜브

프랑스 출신 방송인 파비앙이 약 1년간의 공백 이유를 밝혔다.7일 유튜브 채널 '파비앙 Fabien Yoon'에는 '그동안 제가 사라진 이유..'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 파비앙은 최근 활동이 뜸했던 이유와 함께 관광통역안내사 자격증을 취득한 근황을 전했다.오랜만에 카메라 앞에 선 그는 "잘 지내셨냐. 저는 잘 지내고 있다"며 인사를 건넸다. 이어 "예상하셨겠지만, 작년에 조금 힘든 시기를 보냈다"며 "유튜브와 방송, 일뿐만 아니라 사람을 만나는 것도 잠시 멈췄다"고 털어놨다.힘든 시간을 보내며 스스로에게 질문을 던졌다는 파비앙은 "초심으로 돌아가야겠다는 생각이 들었다"며 "내가 가장 좋아하는 게 무엇일까, 언제 가장 행복할까 스스로에게 물어봤다"면서 "답은 너무 분명했다. 내가 가장 좋아하는 건 한국 문화와 한국 역사였다"고 강조했다.평소 한국 역사와 문화에 깊은 애정을 가지고 활동해 온 파비앙은 "저는 한국인이 아니지만 한국 역사를 설명할 때 가장 보람 있고 행복하다"며 "8년째 대한민국 역사박물관에서 해설사로 활동하고 있고 창덕궁에서도 해설을 했다. 한국 문화와 역사 강연도 많이 했다"고 설명했다.파비앙은 이 시간을 의미 있게 보내기 위해 관광통역안내사 시험에 도전했다고 밝혔다. 관광통역안내사는 외국인 관광객에게 한국의 역사와 문화, 관광지를 설명하고 통역까지 맡을 수 있는 국가자격증이다.파비앙은 시험 준비 기간 동안 거북목 증상이 심해져 치료받기도 했다. 그는 "공부를 많이 하다 보니 목이 너무 아파 움직이기도 힘들었다. 그래도 포기할 수 없었다. 목표가 있으면 끝까지 가는 편이라 다시 공부를 이어갔다"고 말했다.영어로 시험을 보기 위해 토익 시험까지 응시한 파비앙은 "고등학교 이후 영어 시험을 본 적이 없어서 처음으로 토익을 봤는데, 두 문제만 틀렸다"며 975점 고득점을 자랑해 놀라움을 안겼다.약 1년간의 준비 끝에 파비앙은 관광통역안내사 시험에 합격한 파비앙은 "1년 동안 공부하면서 한국에 대해 정말 많이 알게 됐고 한국과 더 가까워진 느낌이다. 대한민국이 얼마나 아름다운 나라이고 볼 것이 많은지 다시 느꼈다"고 말했다.앞으로의 계획에 대해 파비앙은 "그동안 걱정해 주시고 응원 댓글 남겨주셔서 감사하다. 여러분 덕분에 힘든 시간에도 포기하지 않고 버틸 수 있었다"면서 "앞으로 유튜버, 방송인 그리고 관광통역안내사로서 다양한 활동을 하겠다"며 새로운 도전에 대한 기대를 당부했다.한편, 1987년생인 파비앙은 2007년 한국에 정착, 현재 영주권을 취득하고 거주 중이다. 지난해 심리적, 개인적 어려움으로 인해 방송, 유튜브, 사람 만나는 일 등을 잠시 중단한 바 있다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr