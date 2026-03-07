"저쪽에서 단절" 김민지 언급에 '솔로지옥5' 송승일, 결국 입 열었다..."늦었을 뿐"

이미지 크게보기 사진 = 규현 유튜브 채널

'솔로지옥5' 송승일이 최종 커플이었던 김민지가 언급한 '단절' 언급에 대해 미안한 마음을 전했다.지난 6일 슈퍼주니어 규현의 채널에는 MC규가 작정하고 물어본 솔로지옥 Q&A (with 승일, 하은)"라는 제목의 영상이 게재됐다.영상에는 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'의 송승일과 이하은이 함께 출연해 방송 비하인드와 근황을 전했다.먼저 송승일은 "최근 들어 그런 말이 많더라. '다 연기 아니냐', '가짜 같다'는 반응이 있었는데 그 안에서 연기를 하는 건 쉽지 않다"며 '가짜 연애' 의혹에 대해 입을 열었다.그러면서 그는 "진심을 담아서 '솔로지옥'에 임했지만, 오해하는 분들이 있어서 진짜로 했다는 걸 말씀드리고 싶다"고 말했다. 이를 듣던 이하은도 "연기라면 정말 대단한 거다"고 공감했다.이어 송승일은 "연애할 때 상대에게 조심스럽게 다가가는 편이라 알아가는 템포가 늦었을 뿐, 진심을 다해 임했다"고 강조했다.특히 송승일은 최종 커플이었던 김민지와의 관계에 대해서도 언급해 눈길을 끌었다. 앞서 김민지는 넷플릭스 '솔로지옥 리유니언'을 통해 "(연락이나 데이트는) 하나도 안 했다"며 송승일과의 관계에 대해 "애매하다. 동료도 아닌 것 같고 저쪽(송승일)에서 단절되어가지고"라고 언급했던 바.이에 송승일은 "민지 누나는 나에게 엄청 솔직하고 최선을 다해줬던 사람"이라며 "당시 나의 혼란스러운 상황을 솔직하게 털어놨는데, 누나 입장에서는 그것이 정리가 아닌 단절로 느껴졌던 것 같다"고 설명했다.이어 "그 부분이 조심스럽고 죄송했다. 방송 후, 저의 미성숙했던 부분에 대해 사과했다"고 전했다.한편, '솔로지옥5'에서 화제를 모았던 김민지-송승일은 최종 커플로 성사됐으나, 방송 이후 '솔로지옥 리뉴언'을 통해 현커 (현실 커플)로 이어지지 못했다고 밝혔다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr