"저쪽에서 단절" 김민지 언급에 '솔로지옥5' 송승일, 결국 입 열었다..."늦었을 뿐"

'솔로지옥5' 송승일이 최종 커플이었던 김민지가 언급한 '단절' 언급에 대해 미안한 마음을 전했다.
지난 6일 슈퍼주니어 규현의 채널에는 MC규가 작정하고 물어본 솔로지옥 Q&A (with 승일, 하은)"라는 제목의 영상이 게재됐다.
영상에는 넷플릭스 예능 '솔로지옥5'의 송승일과 이하은이 함께 출연해 방송 비하인드와 근황을 전했다.
먼저 송승일은 "최근 들어 그런 말이 많더라. '다 연기 아니냐', '가짜 같다'는 반응이 있었는데 그 안에서 연기를 하는 건 쉽지 않다"며 '가짜 연애' 의혹에 대해 입을 열었다.
그러면서 그는 "진심을 담아서 '솔로지옥'에 임했지만, 오해하는 분들이 있어서 진짜로 했다는 걸 말씀드리고 싶다"고 말했다. 이를 듣던 이하은도 "연기라면 정말 대단한 거다"고 공감했다. 이어 송승일은 "연애할 때 상대에게 조심스럽게 다가가는 편이라 알아가는 템포가 늦었을 뿐, 진심을 다해 임했다"고 강조했다.
특히 송승일은 최종 커플이었던 김민지와의 관계에 대해서도 언급해 눈길을 끌었다. 앞서 김민지는 넷플릭스 '솔로지옥 리유니언'을 통해 "(연락이나 데이트는) 하나도 안 했다"며 송승일과의 관계에 대해 "애매하다. 동료도 아닌 것 같고 저쪽(송승일)에서 단절되어가지고"라고 언급했던 바. 이에 송승일은 "민지 누나는 나에게 엄청 솔직하고 최선을 다해줬던 사람"이라며 "당시 나의 혼란스러운 상황을 솔직하게 털어놨는데, 누나 입장에서는 그것이 정리가 아닌 단절로 느껴졌던 것 같다"고 설명했다.
이어 "그 부분이 조심스럽고 죄송했다. 방송 후, 저의 미성숙했던 부분에 대해 사과했다"고 전했다.
한편, '솔로지옥5'에서 화제를 모았던 김민지-송승일은 최종 커플로 성사됐으나, 방송 이후 '솔로지옥 리뉴언'을 통해 현커 (현실 커플)로 이어지지 못했다고 밝혔다.
