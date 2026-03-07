사진=이용진 유튜브

'조롱잔치2' 랄랄이 둘째 임신설에 휩싸였다.7일 유튜브 채널 '이용진 유튜브'에는 '제39회 랄랄 조롱잔치2'라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 랄랄은 이용진, 신기루, 해리포터, 양배차와 만나 특유의 솔직한 입담을 쏟아냈다.랄랄의 등장에 출연진은 "예뻐졌다"고 감탄했다. 이에 랄랄은 "방금 실밥을 풀고 따끈따끈하게 왔다. 약간 아바타 같은데 양해 부탁드린다"고 말하며 최근 성형 수술 후 상태를 솔직하게 밝혔다.신기루가 "SNS에 실밥 푼 게 계속 뜨더라. 풍자 같다"고 하자, 랄랄은 "그건 못 받는다. 외모는 안 된다"고 선을 그어 웃음을 자아냈다. 이용진 역시 "오늘 굉장히 잘생겨 보인다", "전성기 때 김경호 선배 같다"며 놀렸다.최근 73kg 몸매로 화제가 됐던 랄라의 체형 이야기가 이어졌다. 이용진이 "살이 많이 빠졌네"라고 하자 랄랄은 단번에 "안 빠졌어요"라고 답했다.랄랄은 조롱 수위에 "아이는 건드리지 말라"고 경고했다. 해리포터가 "지금 둘째 임신 중 아니냐"고 농담을 던지자, 출연자들은 "없는 둘째를 건드렸어"라며 폭소했다.랄랄이 배를 그대로 공개하자, 출연진은 놀라움을 감추지 못했다. 이용진은 "진짜 얼굴이랑 안 어울린다"고 했고, 신기루는 "얼굴은 한 50kg인데"라고 거들었다. 랄랄은 "저 진짜 몸만 보면 깜짝 놀란다. 얼굴에는 살이 잘 안 찌는 체질"이라며 "하체가 문제가 아니라 그냥 안 빠진다"고 토로했다.랄랄은 "고무줄 바지 아니면 안 맞는다. 이사를 하고 드레스룸 정리를 하는데 바지가 이제 팔에도 낀다"고 털어놨다. 이어 "출산 후 2년까지는 '어차피 분장하면 되는데 무슨 상관이야' 하고 살았는데, 이제 입을 수 있는 옷이 하나도 없다"며 현실적인 고민을 전했다.신기루는 "어느 날부터인가 랄랄이 내가 사는 데서 옷을 사더라"고 폭로했고, 랄랄은 "임부복 대신 입은 건데 빅사이즈에 예쁜 옷이 별로 없다. 남자 옷을 입어야 한다. 편한 거 입다 보니까 더 찌는 것 같다"고 말했다.최근 기사화됐던 수영복 사진에 대해서도 직접 언급했다. 랄랄은 "인생 처음으로 부산 시그니엘에 간 거였다. 굉장히 좋은 호텔과 전망에서 한 컷 찍었는데 갑자기 기사가 쏟아지더니 질병 이야기까지 나오더라"고 말해 웃음을 안겼다. 그러면서도 "출산한 지 2년이 다 돼 간다. 얼마 안 된 것도 아니다"라고 덧붙였다.과거 리즈 시절 사진과 바디프로필 이미지가 공개되자, 출연진은 지금과 다른 분위기에 놀랐다. 랄랄은 "이게 유튜브 첫 영상이었다. BJ 여캠 시절이었다"며 "그때 얼굴로 별풍선도 많이 받았고, 입 열면 다 나갔다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다. 이어 "그 시절이 그립긴 하다"고 솔직하게 인정했다.한편 랄랄은 최근 체중 73kg, 체지방률 40% 상태에서 다이어트를 시작했다고 밝힌 바 있다. 이후 금주와 식단, 운동을 병행하며 감량 중인 근황도 공개해 화제를 모았다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr