사진제공=SLL·카카오엔터테인먼트

싱어송라이터 로시가 청춘의 설렘이 시작되는 순간을 섬세한 보이스로 그려낸다.로시가 가창에 참여한 JTBC 금요시리즈 '샤이닝'의 두 번째 OST '네게 뛰는중'이 7일 오후 6시 각종 온라인 음원사이트를 통해 발매된다.'네게 뛰는중'은 서로를 향한 설렘이 발걸음을 이끄는 순간을 담아낸 곡으로, 경쾌한 리듬 위에 사랑의 시작을 솔직하고 생동감 있게 풀어낸다. 제목 그대로 '내 마음도, 내 발걸음도 네게로 향하고 있다'는 메시지가 직관적으로 전해지며, 듣는 순간 자연스럽게 리듬을 타게 만드는 밝은 에너지가 특징이다.이번 OST는 남혜승 음악감독의 러브콜로 로시의 참여가 성사됐다. 로시는 가냘프면서도 허스키한 음색으로 곡이 지닌 설렘의 온도를 정교하게 표현했다. 사랑스러운 톤으로 쌓아 올린 로시의 보컬은 곡의 리듬과 어우러져 봄날의 햇살처럼 기분 좋은 여운을 남긴다.특히 로시 특유의 말랑하면서도 따뜻한 보이스가 '샤이닝' 속 청춘의 정서와 서사에 자연스럽게 스며들어 극의 몰입도를 높일 것으로 기대된다. 위로를 건네는 따뜻한 멜로디부터 설렘을 전하는 경쾌한 곡까지 폭넓게 소화하는 로시의 음색은 이번 '샤이닝' OST에서도 빛을 발할 전망이다.한편 '샤이닝'은 둘만의 세계를 공유하던 청춘들이 서로의 믿음이자 인생의 방향을 비춰줄 빛 그 자체가 되어가는 과정을 담은 드라마로, 매주 금요일 오후 8시 50분 2회 연속으로 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr