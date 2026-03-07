사진 = 한소희 인스타그램

배우 한소희의 압도적인 미모가 시선을 모은다.최근 한소희는 자신의 인스타그램에 사진을 게시하며 근황을 알렸다.공개된 사진에는 다양한 콘셉트로 촬영된 한소희의 모습이 담겼다. 흑백 사진에서는 블랙 슬리브리스 상의를 입고 옆선을 드러낸 채 팔을 교차해 잡은 포즈를 취하고 있다. 긴 웨이브 헤어가 얼굴선을 따라 흐르며 측면을 강조한다. 또 다른 사진에는 모니터 화면에 비친 한소희의 촬영 컷이 담겼다.블랙 가죽 재킷과 블랙 하의를 착용한 채 한쪽 무릎을 세우고 바닥에 앉아 카메라를 응시하는 장면이 보인다. 프로페셔널한 한소희의 모습이 눈에 띈다.이어진 컷에서는 그레이 가디건에 화이트 셔츠를 레이어드하고 블랙 플리츠 스커트를 매치한 스타일링이 담겼는데 한소희는 양팔을 교차해 잡은 자세로 정면을 바라보고 있다. 마지막 사진에서 한소희는 오프숄더 블랙 상의와 와이드 그레이 팬츠를 매치한 채 스튜디오 배경에서 포즈를 취하고 있으며 한쪽 손을 얼굴에 가져다 댄 채 고개를 기울인 모습이 담겼다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요" "늘 응원합니다" "너무 예뻐" "오늘도 예쁘세요" "미모가 찢었다" "섹시해요" 등의 댓글을 달았다.한편 1994년생인 한소희는 '부부의 세계', '알고있지만', '마이 네임', '경성크리처' 등으로 많은 사랑을 받았으며 경기도 구리시 아천동 '아르카디아 시그니처' 전용면적 203㎡ 듀플렉스 펜트하우스를 52억4000만원에 분양받았다고 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr