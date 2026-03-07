이미지 크게보기 사진 = 송지효 유튜브 채널

배우 겸 사업가 송지효가 자신이 운영하고 있는 속옷 사업에 고충을 언급하며 울컥했다.지난 5일 송지효 유튜브 채널에는 '실버 버튼 기념 Q&A (EN)' 영상이 게재됐다.구독자 10만 명을 달성했다며 송지효는 "원래 실버 버튼은 50만 구독일 때 받는 줄 알았다. 사람들이 실버버튼 얘기할 때 '왜 저 얘길 하지?' 싶었다. 그런데 10만이더라"고 말하며 실버버튼 언박싱을 했다.이어 해외에서 배송된 박스 안에 있던 편지를 언급해 눈길을 끌었다. 바로 유튜브 CEO 네일 모한 이름이 적힌 편지가 들어있었던 것.송지효는 "너무 멋지다"며 "100만까지 재밌는 것들도 하고 이야기도 많이 하겠다"고 포부를 전했다. 또 실버 버튼을 보며 "맥주병 따개 같다", "거울 같다"고 말해 현장을 웃음바다로 만들었다.유튜브를 시작한 이유에 대해 "소통이고, 저를 좀 더 자연스럽게 보여줄 수 있는 방법이라 시작했다"고 밝혔다.특히 '영덕 여행' 편이 기억에 남는다며 "끝없는 미로처럼 끝없이 찍었다. 제작팀과 '대체 얼마나 찍을 거냐'고 진지하게 이야기했다"고 말했다. 화제를 모았던 베이비시팅 촬영도 "거의 아플 뻔했다"고 했다.환하게 웃으며 지난 유튜브 에피소드 이야기를 이어가던 송지효는 속옷 사업 관련 질문이 나오자 분위기가 달라졌다. 그는 "지금 말하면 울 수도 있다"며 "제품은 좋은데 사람들이 많이 모르는 것 같아서 슬프다"고 사업 고충을 토로했다.자신만의 멘탈 관리법도 소개했다. 송지효는 "저는 여리고 상처도 잘 받고 예민하다'면서도 "진짜 다운될 때는 2~3일 아무것도 안 하고 쉰다. 생각을 깊지만 짧게 정리하고 훌훌 털면 괜찮아진다"고 얘기했다.한편 송지효는 한 유튜브 콘텐츠에서 "눈에 띄게 매출이 (늘었다). 신제품이 계속 나오고 있다"며 속옷 사업이 잘되고 있음을 알린 바 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr