가수 정동원/사진제공=쇼플레이엔터테인먼트

해병대에 입대해 군 복무 중인 가수 정동원이 팬 콘서트 현장 및 대기실 비하인드 모습이 포함된 '이등병의 편지' 영상을 공개했다.지난 4일 정동원 공식 유튜브 채널에는 '이등병의 편지'라는 제목의 자체 제작 콘텐츠가 게재됐다. 해당 게시물은 그의 훈련소 입소 이후 업로드된 영상이다.영상 도입부는 지난달 13일 진행된 대면 팬 콘서트 현장에서 그가 관객들이 쓴 편지를 직접 읽어 내려가는 상황으로 구성됐다. 뒤이어 무대 이면의 대기실 상황 및 공연 준비 과정이 차례대로 노출되며, 지난 2월 5일 발표한 '이등병의 편지' 음원이 배경 음악으로 삽입됐다.영상 후반부로 넘어갈수록 콘서트 당일 무대 위 주요 장면들이 주를 이룬다.이와 함께 '편지 한 장 고이 접어 보내오'라는 음원 가사 구간에 맞춰 직접 종이에 글을 적는 정동원의 모습이 교차 편집 처리됐다.관객석을 바라보며 큰절을 올리는 동작으로 영상이 종료되며, 군 복무로 인한 공백기를 앞두고 팬덤에 인사를 남기는 방식으로 기획됐다.정동원은 지난달 5일 두 번째 리메이크 앨범인 '소품집 Vol.2'를 발표했다. 이어 같은 달 13일 일산 킨텍스에서 단독 팬 콘서트를 열고 활동 일정을 마무리했다. 지난달 23일 해병대 교육훈련단에 입소한 그는 기초군사훈련을 수료한 후 18개월간 국방의 의무를 이행한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr