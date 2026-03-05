/사진 = KoreaME

넷플릭스 연애 리얼리티 '솔로지옥5' 출연자 우성민이 이탈리아 산레모에서 열린 패션 행사에 참석해 포토월을 빛냈다.5일 공개된 사진에서 우성민은 데님 재킷과 팬츠로 완성한 시크한 스타일링에 브라운 카라 디테일로 세련된 포인트를 더했다. 감각적인 스트리트 무드를 살린 패션은 현지 취재진과 글로벌 미디어의 시선을 끌며 눈길을 모았다.행사가 열린 산레모는 세계적인 음악 축제 '산레모 음악제'로 잘 알려진 도시로, 매년 다양한 문화 행사와 글로벌 이벤트가 열리는 장소다. 이날 우성민은 여유로운 포즈와 자연스러운 미소로 포토월을 장식하며 현장의 분위기를 한층 끌어올렸다.한편 우성민은 넷플릭스 '솔로지옥5'를 통해 대중에게 얼굴을 알렸다. 그는 프로그램에서 조이건, 신현우 등 경쟁자들을 제치고 김고은과 최종 커플이 되며 화제를 모았다. 방송 이후에도 두 사람의 관계와 행보에 대한 관심이 이어지고 있다. 다만, 김고은과 현커는 아닌 것으로 알려졌다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr