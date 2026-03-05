이미지 크게보기 사진 = MBC '라디오 스타'

'라디오 스타' 조현아가 부동산 수익률을 언급했다.4일 밤 방송된 MBC 예능 '라디오스타'에는 조현아, 양상국, 오승환, 이철민이 게스트로 출연했다.이날 방송에서 조현아는 한국의 '워런 버핏'이라 불리는 재테크 실력을 가감 없이 얘기했다.그는 1년 만의 출연 소감으로 "'라스'는 누적 상금 같은 거다. '커피숍 쿠폰' 같다"며 "2025년에 연락이 없어서 조금 부진했구나 싶었는데 불러주셔서 다행"라고 재치 있게 말했다."3000만 원을 1억을 불려줬다"는 앞서 방송에서 언급해 화제가 된 에피소드에 대해 그는 “친구 돈 3000만 원을 1억으로 불려줬다는 말이 기사화되면서 'DM(다이렉트 메시지)'이 엄청 왔다"고 털어놨다.이어 "어떻게 투자했는지, 뭘 사야 하는지 추천해달라는 메시지가 많았지만 장기 투자라 종목 추천은 어렵다"고 딱 잘라 얘기했다.특히 '부동산 수익률'에 대한 질문에 조현아는 '부동산 쪽은 5배 이상"라고 말해 놀라움을 안겼다. 이에 장도연은 "(조현아가) 예전부터 임장도 다니고 부동산에 관심이 많다"고 거들자 조현아는 "친언니가 저를 위해 공인중개사 자격증도 땄다"고 밝혀 눈길을 끌었다.이를 들은 김구라는 "시니어 (배우) 쪽에는 전원주, 주니어 쪽에서는 조현아다"며 감탄했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr