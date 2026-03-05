사진='나는 SOLO' 캡처

'나는 SOLO' 30기 영자가 답답한 모습을 보이는 영식에게 싸늘한 반응을 보였다.4일 방송된 SBS Plus, ENA 예능 '나는 SOLO'에서는 핑크빛 분위기를 풍겨왔던 영식-영자, 영철-정숙이 4일 차 데이트 후 싸늘하게 식은 모습이 담겨 반전을 안겼다.모두가 복잡한 마음을 안고 있는 가운데, 4일 차에도 동시 선택이 진행됐다. 전날과 달리 이번엔 솔로녀들의 선택이 먼저 공개됐고, 영숙은 배신감을 안겨줬던 영호를 지나쳐 상철을 택했다. 정숙은 전날에 이어 이번에도 영철을, 영자도 이변 없이 영식을 선택했다. 순자-옥순 역시 나란히 영수에게 갔고, 여기에 현숙까지 가세해 3:1 데이트가 성사됐다. 반면, 영호-광수는 0표로 고독정식을 확정 지었다.영식과 데이트에 나선 영자는 180도 달라진 모습을 보였다. 자전거를 못 탄다는 영식의 말에 영자는 "이쯤 되면 할 줄 아는 게 뭐냐"고 싸늘한 반응을 보였고, 운전이 서툰 영식에게 "말이 많다"라며 "이 차 (직전 차 주인이었던) 친구에게 돌려주는 게 어떠냐?"고 말했다. 급기야 영자는 식당에서 밥을 먹다가 "영수 님이 계속 1순위가 저였다고 말했다고 한다"며 영수 얘기를 꺼냈다.답답한 영식의 모습에 분노하기도 했다. 밥을 먹던 도중 영식이 "복어는 집에서 먹을 수 있냐"고 묻자 영자는 "죽고 싶어요? 복어 독 있어요. 따로 전문적으로 팔아요"라며 어이없는 표정을 지었다. 데이트 후 영자는 제작진 앞에서 "데이트가 너무 재미없었다. 집 가고 싶다는 생각만 들었다. 다른 사람을 알아봤으면 어땠을까"라며 뒤늦은 후회를 내비쳤다.이날 영철-정숙은 숯가마 찜질방 데이트를 했다. 정숙은 차에 휴대폰을 두고 온 영철 대신 찜질방 비용을 쿨하게 결제했다. 그러나 영철은 "카메라가 도니까 자꾸 말하게 된다. 제가 어떤 사람인지 보여줘야 할 것 같은 느낌"이라며 계속 카메라를 의식했다. 급기야 그는 다른 손님들의 시선을 살피더니 "저희에게 관심 안 가져주셔서 감사하다"고 말해 정숙을 황당케 했다.데이트 후 영철은 제작진과의 인터뷰에서 정숙이 자신의 이상형인 '겨울왕국' 속 안나와 같은 배려심을 갖고 있어서 좋았다고 말했지만, 정숙은 "어휴, 재미없어"라며 한탄했다. 직후 제작진과의 인터뷰에서도 정숙은 "(영철 님이) 안 귀엽다. 저와의 대화보다 계속 남의 시선, 카메라를 우선시해서 재미가 없었다. 호감도가 떨어졌다"고 토로해 반전을 안겼다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr