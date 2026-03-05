심형탁 아들, 일본 모델까지 하겠어…BTS 정국 닮은 엄마와 판박이

‘심형탁 아들’ 하루가 눈썰매를 즐겼다.최근 심형탁의 아내는 일본 홋카이도에서 찍은 가족사진을공개했다.공개된 사진 속 아들 하루는 인생 처음으로 눈썰매를 탔다. 세 가족은 일본에서 즐거운 시간을 보내며 단란한 사진을 남겼다.심형탁은 2023년 18세 연하 일본인 히라이 사야와 결혼해 슬하에 아들 하루를 두고있다. 하루는 생후 1년도 되지 않아 모델로 발탁돼 억대 수입을 얻는 중이다. 또 심형탁 사야는 KBS 2TV '슈퍼맨이 돌아왔다'에서 육아 일상을 공개하며 사랑 받고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr