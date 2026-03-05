다이브 또 기절…장원영, AI 같은 인형 미모 자랑

아이브 장원영이 고귀한 자태를 선보였다.최근 장원영은 자신의 계정에 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속 장원영은 인형같은 비주얼을 뽐낸다. 장원영은 다양한 온앤오프를 보이며 각양각색의 매력을 보였다.각종 음원 차트에 따르면, 지난달 23일 발매된 아이브의 정규 2집 'REVIVE+(리바이브 플러스)'의 선공개 더블 타이틀곡 'BANG BANG(뱅뱅)'이 멜론, 지니, 벅스의 주간 차트(2월 23일~3월 1일), 유튜브 뮤직 주간 인기곡(2월 20일~2월 26일) 1위에 올랐다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr