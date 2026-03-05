사진=텐아시아DB

배우 겸 가수 박지훈이 주연을 맡은 영화의 누적 관객 수 1000만 명 달성을 앞둔 가운데, 오는 4월 새 앨범을 발매하며 솔로 활동을 재개한다.소속사 YY엔터테인먼트 관계자는 5일 텐아시아에 "박지훈이 4월 컴백 목표로 솔로 앨범을 준비 중"이라는 입장을 전달했다.해당 음반은 2023년 발매된 미니 앨범 '블랭크 오어 블랙' 기점으로 대략 3년 만에 내놓는 솔로 작업물이다.박지훈은 최근 상영작인 영화 '왕과 사는 남자'에서 단종 역으로 출연했다. 그가 참여한 영화 '왕과 사는 남자'는 이번 주말을 기점으로 누적 관객 수 1000만 명 고지를 넘어설 것으로 전망된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr