사진=장성규 SNS

방송인 장성규가 장항준 감독을 위한 선의의 바람을 전했다.장성규는 지난 4일 자신의 인스타그램에 "드디어 봤다 '왕과 사는 남자', 그리고 시작됐다 단종 앓이"라는 문구와 함께 여러 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 장성규가 영화 '왕과 사는 남자' 관람을 인증한 모습. 특히 장성규는 '왕과 사는 남자' 장항준 감독이 개봉 전 1000만 관객 돌파 공약에 대해 언급하는 장면을 캡처했. 당시 장 감독은 "전화번호를 바꾸고 개명하고 성형 및 귀화하겠다"라는 파격 조건을 걸었다.그러나 영화가 관람객 921만 명을 넘어서자 장성규는 "항준 형님의 공약이 보통의 것들이 아닌데 천만이 코앞이다"라며 "뱉은 말씀은 지키시는 분이라 더 염려된다"고 언급했다. 그러면서 "형님을 지켜드리고 싶은 마음에 관객수가 999만에서 멈췄으면 좋겠다"고 선의의 바람을 전했다.한편 '왕과 사는 남자'는 1457년 청령포, 마을의 부흥을 위해 유배지를 자처한 촌장 엄흥도와 왕위에서 쫓겨난 어린 선왕 이홍위가 함께 생활하며 벌어지는 이야기를 담은 작품이다. 개봉 후 전 세대 관객들의 심금을 울리며 흥행에 성공, 천만 관객 달성을 목전에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr