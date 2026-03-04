장윤정 母, '폰 고장' 동생 사칭에 당했다..."계좌 잔액 0원" 충격 ('같이삽시다')

'같이 삽시다' 장윤정이 어머니의 보이스피싱 피해 사실을 고백했다.4일 방송된 KBS 1TV ‘황신혜의 같이 삽시다’에는 국내 1호 프로파일러 권일용이 첫 번째 남성 게스트로 출연했다.이날 방송에서 황신혜는 권일용을 초대한 이유에 대해 "딸을 둔 엄마로서 딸이 밖에 나가 있으면 연락부터 한다"며 " 딸이 '엄마 나를 왜 못 믿어?'라고 하면 너를 못 믿는 게 아니라 세상이 무섭다"며 범죄 예방에 대해 이야기를 나누고 싶다고 밝혔다.이어 장윤정은 최근 어머니가 보이스피싱 피해를 당했다며 "엄마 은행 계좌에 있던 돈이 다 털렸다. 그러고 나니까 충격이 너무 크신 거다"고 털어놔 충격을 안겼다.그러면서 장윤정은 "다른 사람이 당할 때는 '저걸 어떻게 당해' 이러지 않나. 엄마가 충격을 받아서 내가 끙끙거리지 말고, 주변 사람들에게 보이스피싱 피해 사실을 알리라고 했더니 '너도 나도 당했다'는 거다"고 말했다.보이스피싱 수법에 대해 "핸드폰이 고장 났다는 수법 때문에 당했다"며 "실제로 이 전에 제 동생 휴대폰이 고장 난 적이 있었다. 엄마가 '너 휴대폰 고장 났잖아'라고 답을 하게 된거다"며 그때부터 범죄가 시작됐다고.이어 "동생이 휴대폰이 고장 나서 다른 사람 휴대폰으로 연락을 한 줄 알고 엄마가 다 믿으셨다"고 말했다. 일용이 신고 과정에 대해 묻자 장윤정은 "엄마 개인정보가 다 넘어갔다. 그때까지도 인지를 못하다가 식사를 하다가 문득 이상하다는 생각이 들어 알게 됐다"며 "범죄 후에 전화기가 갑자기 먹통이 됐다. '긴급 연락' 기능을 눌러서 경찰에 신고했다"고 설명했다.권일용은 "어떤 일이 생기면 경찰을 활용해야 한다"고 조언하며 "작년 2025년 보이스피싱 피해액이 1조 원이 넘었다. 지금은 전 재산이 '0원'이 된다. 그렇게 털리는 경우도 많다. 그 충격으로 극단적인 선택을 하는 사람들도 많다"고 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr