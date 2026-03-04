어차피 우승은 허찬미?…'미스트롯4' 결승전 평가 방식 공개됐다

사진제공=TV조선

‘미스트롯4’ 결승전만 남았다.TV CHOSUN ‘미스트롯4’ 결승전이 오는 5일 방송된다. 준결승전에는 허찬미가 최종 1위에 등극했다.21세기 황진이를 꿈꾸며 출전한 88팀 가운데 결승전까지 생존한 트롯퀸은 단 5명. 기존 TOP7에서 TOP5 체제로 바뀌며 그 경쟁률 역시 역대급으로 치열했다. 어느 때보다 혹독한 경연에서 살아남은 TOP5(길려원, 윤태화, 홍성윤, 이소나, 허찬미) 가운데 최종 우승을 차지하며 진(眞) 왕관을 쓰는 자는 누구일지 관심이 집중되고 있다.이에 ‘미스트롯4’ 제작진은 결승전 생방송을 하루 앞두고 평가 방식을 공개해 이목을 집중시킨다. 이번 ‘미스트롯4’ 결승전은 총 3000점 만점으로 평가된다. 그 가운데 마스터 점수로 총 1600점이 부여되며, 나머지 1400점은 국민 마스터의 몫으로 돌아간다. 준결승전이 끝난 이후부터 결승전 전까지 집계되는 온라인 대국민 응원 투표 점수 400점, 실시간 문자 투표로 1000점이 부여된다.제작진에 따르면 마스터 점수 등 현재까지 집계된 TOP5 점수는 그야말로 박빙이라고. 그만큼 결승전 실시간 문자 투표 점수에 따라 최종 순위가 뒤바뀔 것으로 보인다.실시간 문자 투표는 생방송 중 MC 김성주의 투표 시작 멘트와 함께 실시된다. 기호는 1번 길려원, 2번 윤태화, 3번 홍성윤, 4번 이소나, 5번 허찬미다. 한 명에게 여러 번 투표하는 중복 투표는 불가능하지만, 여러 사람에게 투표하는 다중 투표는 가능하다.‘미스트롯4’ 결승전은 이날 오후 9시 30분 생방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr