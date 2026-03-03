배우 지소연, 양미라/사진=지소연, 양미라 SNS

배우 지소연이 3·1절을 목전에 두고 일본 여행 영상을 게재해 불거진 논란에 대해 공식적으로 사과했다.지소연은 2일 개인 소셜네트워크서비스(SNS) 계정에 "최근 2월 말 업로드된 일본 여행 영상과 관련해 보내주신 여러 의견을 무겁게 받아들이고 있다"고 입장을 밝혔다. 이어 그는 "해당 영상은 2월 11일에 다녀온 여행을 기록한 콘텐츠였지만, 게시 시점이 갖는 의미를 충분히 깊이 있게 생각하지 못한 나의 불찰이다. 보다 세심하게 살피지 못한 점에 대해 진심으로 송구한 마음이다"라며 잘못을 인정했다.그는 "개인적인 일상을 기록한 영상이었지만, 의도와는 별개로 게시 시점으로 인해 불편함과 실망을 드린 점은 온전히 나의 책임이라고 생각한다. 다시 한번 죄송하다"고 덧붙였다.또 지소연은 "이번 일로 함께 여행을 다녀온 미라 언니에게까지 질타가 이어지고 있는 점 역시 마음이 무겁다. 업로드 일정과 공개에 대한 판단은 전적으로 나의 결정이었다. 동행한 미라 언니는 이와 관련된 어떠한 부분도 알지 못했다"며 "미라 언니에게도 깊이 사과드리며, 이로 인해 상처받는 일이 없기를 진심으로 바란다"고 동행인에 대한 미안함을 드러냈다.마지막으로 지소연은 "이번 일을 통해 더욱 신중하고 책임감 있게 행동해야 함을 깊이 깨닫고 있다. 앞으로는 콘텐츠를 기획하고 공개하는 모든 과정에서 사회적 맥락과 시기를 더욱 세심히 고려하겠다. 보내주신 지적을 겸허히 받아들이겠다"고 글을 맺었다.논란의 발단이 된 영상은 지난달 28일 지소연의 유튜브 채널에 올라온 것으로, 배우 양미라와 동반해 일본 다카마쓰 지역을 방문한 일상이 담겨 있었다. 비판 여론이 일자 현재 해당 콘텐츠는 비공개 처리된 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr