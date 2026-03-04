이성훈, 김고은 / 사진 = 넷플릭스 SNS 캡처

넷플릭스 연애 예능 '솔로지옥5' 출연자 이성훈이 같은 프로그램 여자 출연자 김고은에게 고가의 안경을 선물해 눈길을 끌었다.3일 유튜브 채널 '고니(goeun)'에는 '뉴욕은 처음인고니 | 패션위크, 쇼핑, 맛집까지 알차게 놀다 옴'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 고은은 미국 뉴욕에서 성훈을 만났다.이날 성훈은 고급 스포츠카를 타고 고은을 데리러 왔다. 고은이 차에 탑승하자 그는 고은에게 명품 C사의 안경을 선물했다. 선물을 받은 고은은 "고마워 잘 쓸게"라고 답했고 성훈은 뿌듯함을 표했다. 이후 두 사람은 뉴욕 투 브릿지에서 드라이브를 즐겼다.해당 영상이 게재되자 온라인 상에서는 "스포츠카로 데리러 오는 거 멋있다", "비싼 명품 안경 사주는 성훈 클라스", "역시 금수저구나. 이건이 말고 성훈이 만나" 등의 유쾌한 반응이 이어졌다.앞서 17일 이성훈은 개인 SNS를 통해 김고은과 함께 찍은 거울 셀카와 "고은이랑 뉴욕"이라는 글을 함께 게재한 바 있다. 해당 게시물에서 그는 "이건형 미안해요"라는 문구를 덧붙여 방송 당시 많은 시청자의 관심을 받았던 김고은과 다른 남자 출연자 조이건 사이 현커설에 화제를 모았다.한편, 김고은은 방송 중 조이건과 '레전드 수영장 장면'을 남기며 시청자들의 응원을 받았으나 최종회에서 우성민을 택하며 최종 커플로 이어졌다. 이성훈 역시 여자 출연자 김민지와 함께 '솔로지옥5'의 화제성을 이끈 주역 최미나수와 최종 커플로 매칭됐다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr