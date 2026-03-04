구혜선 / 사진 = 구혜선 SNS 캡처

배우 구혜선이 카이스트 석사 학위를 취득한 가운데, 직접 발명한 헤어롤을 깨알 홍보해 눈길을 끌었다.4일 구혜선은 자신의 SNS에 "감사합니다"라는 문구와 함께 카이스트 학위기를 인증했다.구혜선의 학위기에는 "공학석사"라는 말과 함께 "위 사람은 KAIST 문술미래전략대학원 과학저널리즘 전공에서 석사과정을 이수하고 학위수여 심사를 통과하여 학사, 연구심의위원회에서 공학석사의 자격을 갖추었다고 인정하였으므로 이에 공학석사의 학위를 수여함"이라고 적혀 있었다.앞서 그는 성균관대를 수석 졸업 한 후 2024년 카이스트 대학원 입학 전형에 최종 합격했으며 약 1년 반만에 조기 졸업했다. 특히, 이날 구혜선은 학사모를 쓰고 수여식에 참석해 기뻐하는 사진과 함께 자신의 특허 헤어롤 '쿠롤' 공식 판매 사이트를 게재해 눈길을 끌었다. 1개에 1만 3000원에 판매되는 해당 제품은 지난해 우수특허대상에 선정된 바 있다.한편, 구혜선은 2015년 KBS 드라마 '블러드'에서 호흡을 맞춘 배우 안재현과 공개 결혼을 시작해 1년 후 결혼했다. 그러나 두 사람은 2020년 결혼 3년 만에 이혼했다법적 이후 이혼 절차를 마무리하는 과정에서 두 사람은 큰 견해 차를 보이며 갈등을 빚어 화제를 모았다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr