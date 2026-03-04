사진=보그

사진=보그

최근 일본 영화계 최고 권위의 '키네마 준보'에서 한국 배우 최초로 여우주연상을 받으며 글로벌 아티스트로서 위상을 공고히 한 배우 심은경(31)이 패션 매거진 '보그 코리아' 3월호 커버를 장식했다.이번 화보는 보그 코리아의 연례 프로젝트 '2026 보그 리더(Vogue Leaders)'의 일환으로, 자신의 서사를 능동적으로 이끌어가는 여성의 '주도성'을 주제로 진행되었다.공개된 화보 속 심은경은 대담한 스타일링과 자신감 넘치는 포즈로 단번에 시선을 사로잡았다. 특히 이번 화보에는 배우로서 그에게 특별한 의미를 지닌 카메라와 시계가 핵심 요소로 등장해 눈길을 끈다. 심은경은 자신만의 시선이 담긴 카메라, 그리고 쉼 없이 달려온 연기 여정을 상징하는 시계를 피사체로써 자기 모습 속에 감각적으로 녹여내며, 단순한 패션 화보를 넘어 배우의 정체성이 투영된 하나의 완성도 높은 아트웍을 탄생시켰다.무엇보다 심은경만이 가진 투명하면서도 깊이 있는 아우라는 세련된 스타일링과 어우러져 마치 영화 속 한 장면처럼 유니크한 순간들을 만들어냈다. 촬영 현장에서 그는 다채로운 룩을 본인만의 무드로 완벽히 소화해냈고, 자신만의 서사를 주도해 나가는 당당한 면모를 화보 전체에 직관적으로 투영했다.심은경은 이번 프로젝트의 핵심 행사인 '2026 보그 리더' 토크 세션에도 참석을 확정했다. 이번 행사는 심은경뿐만 아니라 세계적인 감독 매기 강, 한국 문학의 거장 은희경 작가, 독보적인 미장센의 류성희 미술감독 등 각 분야를 이끄는 여성 크리에이터들이 대거 참여한다.심은경은 이번 행사에서 독립적인 토크 세션을 통해 배우이자 한 개인으로서 겪어온 소소하고 진솔한 경험을 공유하며, 현장을 찾은 관객들과 가까이서 소통하는 뜻깊은 시간을 보낼 것으로 기대를 모으고 있다.인터뷰를 통해 "<여행과 나날>은 삶을 어떻게 사유할지 느린 속도로 그려내는 작품"이라고 운을 뗀 그는 "예술을 접하면 나를 발견하고 사유하는 자세가 길러져요. 사유는 우리에게 꼭 필요한 태도 같아요. 취향이라기보단 배움의 한 부분이에요"라며 사유의 중요성을 강조했다. 이어 "아마 연기를 하면서 만족감은 평생 못 느낄 거예요. 연륜이 쌓이지 않아서 정확히 묘사하기 어렵지만, 나를 기다리는 어떤 풍경을 향해 직업의식을 갖고 성실히 해나가고 싶어요"라고 전하며 연기에 대한 소신을 밝혔다.영화 <여행과 나날>을 통해 한층 깊어진 연기 스펙트럼을 증명한 심은경은 이제 국내 무대로 그 활발한 행보를 이어간다. 오는 3월 방영 예정인 tvN 드라마 <대한민국에서 건물주 되는 법>으로 6년 만에 안방극장에 복귀하며, 이어 5월에는 국립극단 연극 <반야 아재>를 통해 데뷔 후 첫 연극 무대에 올라 아티스트로서 끊임없는 도전을 이어갈 예정이다.심은경의 매력적인 화보와 진솔한 이야기가 담긴 인터뷰 전문은 보그 코리아 3월호와 공식 웹사이트를 통해 확인할 수 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr