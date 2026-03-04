성백현 / 사진 = 기우쌤 유튜브 채널 캡처

티빙 연애 예능 '환승연애4' 출연자 성백현이 방영 직후 시청자의 싸늘한 반응에 잠시 한국을 떠났던 경험이 있다고 털어놨다.3일 유튜브 채널 'kiu 기우쌤'에는 '환승연애 공개되고 속상해서 한국 떠났던 백현님'이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서 유식은 헤어 스타일리스트이자 유튜브 기우쌤(본명 이성규)에게 스타일링을 받으며 '환승연애4' 출연 소회를 밝혔다.기우쌤은 방송 당시 화제가 됐던 오열 장면을 언급하며 "뭐가 그렇게 슬프셨냐"고 돌직구를 던졌다. 이에 백현은 "그 공간에 들어가 보셔야 된다"며 "바깥의 어떤 활동도 못하고 내부 상황에만 집중하게 된다. 세상에 남은 사람이 딱 그 사람들밖에 없는 느낌도 들고 ('환승연애'를) 처음 경험하다보니까 감정도 혼란스럽더라"고 전했다.특히, 백현은 '환승연애4' 방영 이후 친구들의 반응이 당황스러웠다고 토로해 눈길을 끌었다. "(프로그램은) 친구들이랑 같이 봤냐"는 질문에 그는 "혼자 봤다. 친구랑 볼 수가 없었다"라고 유쾌하게 답했다. 이어 "다른 출연자들은 친구들이 '그 프로그램에 나왔어?', '잘 볼게! 응원해' 같은 반응을 보였다던데 저는 딱 '괜찮아?' 하는 세 글자만 오더라"고 덧붙여 웃음을 자아냈다.백현은 "그래서 바로 캐리어 하나 들고 미국으로 떠났다"고 밝히며 "대중들의 너무 따뜻한 말들이 비행기에 몸을 싣게 만들더라. 그래서 따뜻한 나라로 갔다"고 너스레를 떨었다. 이어 "초반하고 후반의 반응이 좀 달라지지 않았냐"는 기우쌤의 질문에 "맞다. 그래서 바로 다시 한국으로 돌아왔다"고 답해 웃음을 안겼다.앞서 '환승연애4'에 출연한 백현과 그의 전 연인 박현지는 2년의 연애 끝에 백현의 군복무 중 다리 부상을 이유로 이별했다. 방송 초반에 백현은 재회와 새출발 사이에서 갈등하는 장면을 연출해 화제를 모은 바 있다. 이에 현지의 또 다른 X 신승용이 메기남으로 투입되며 세 사람의 러브라인이 혼선을 겪어 시청자들의 이목을 끌었다.한편, 백현은 2024년 숏드라마 '디어엑스'로 데뷔했다. 이후 '환승연애4'에 출연해 신스틸러로 활약하며 얼굴을 알린 그는 배우 겸 인플루언서로 활발히 활동 중이다.이수민 텐아시아 기자 danbilee19@tenasia.co.kr