방송인 장영란이 감기에도 열일하고 있다.최근 장영란은 자신의 계정에 "일주일째😅감기가 안떨어지네요🥹🥹😭💕 내새끼 인친님들🥹 감기조심하세요💕🙏 쉰 목소리에도 오늘도 #전체매진 😭💕 뜨거운 사랑에 감사해요💕💕💓🙏"라는 글을 적었다.공개된 사진 속 장영란은 홈쇼핑 방송에서 인증샷을 남긴 모습. 감기로 인해 컨디션이 악화되었지만 계속해서 방송하는 상태다.한편, 장영란은 2009년 한의사 한창과 결혼했으며, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다. 또 남편 한창 씨와 공동 명의로 성동구 성수동에 위치한 고급 주상복합 단지 '갤러리아 포레'의 한 세대를 94억 5000만 원에 매입했다. 장영란 부부는 현재 양천구 목동에 위치한 현대하이페리온 아파트에서 거주 중인 것으로 알려져 있다. 해당 아파트는 65평형 기준 최근 실거래가가 약 30억 원에 달한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr